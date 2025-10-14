Andrei Radu brilla con Rumanía

La victoria de Rumanía ante Austria (1-0) en la fase de clasificación para el Mundial de 2026 supuso una doble alegría para Andrei Radu, porque a los tres puntos conquistados por su selección, el guardameta del Celta añadía en esta ocasión no encajar ni un solo gol dieciocho partidos después de su última imbatibilidad. Radu y sus compañeros celebraron por todo lo alto el triunfo contra los austriacos, que les acerca un poco más al Mundial de 2026.

El guardameta rumano regresaba a su selección dos años después gracias a las buenas actuaciones con el Celta, aunque seguía acumulando partidos sin poder evitar encajar al menos un gol. La última vez que había salido imbatido de un campo de fútbol hasta este domingo, había sido durante su etapa en el Venecia. Con el equipo italiano obtuvo una victoria por 1-0 ante el Monza el pasado 12 de abril. Justo seis meses después, Radu evitó que los austriacos le marcasen un gol en el duelo que libraron en Bucarest.

La buena actuación del guardameta fue resaltada por el Celta, que tras concluir el partido en la capital rumana subrayó en las redes sociales la imbatibilidad de Radu, que se ha revalorizado desde su llegada a Vigo. Su valoración en el mercado en el mes de junio alcanzaba los 3 millones de euros. Esa cifra, según Transfermarkt, se ha elevado hasta los 3,5 millones en apenas dos meses de competición. Con el equipo celeste acumula diez partidos (ocho de Liga y dos en Europa), pero por el momento no ha podido acabar uno solo de estos encuentros con su portería a cero.

Con anterioridad, Radu acumuló seis partidos con el conjunto veneciano recibiendo goles. A esas dieciséis intervenciones entre Venecia y Vigo se sumó el partido de la pasada semana con Rumanía que concluyó con empate a un tanto. Y para mayor desgracia del cancerbero céltico, ese tanto del combinado rumano se lo sumaron a Radu en propia puerta.

El ahora portero del Celta se desquitó de ese error el domingo pasado ante los austriacos al desviar un balón que se colaba por la escuadra de su portería.

Radu es uno de los cuatro internacionales célticos que ha disputado partidos en este paréntesis de la Liga. Su compañero Starfelt cerraba ayer su participación con Suecia. Y hoy será el turno de Borja Iglesias y de Williot Swedberg con España y con Suecia sub-21, respectivamente.

Se espera que Giráldez pueda contar con los cuatro a partir del jueves para comenzar a preparar el partido del domingo (Balaídos, 16:15 horas) ante la Real Sociedad.