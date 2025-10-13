«Para mí es un reto llenar un Balaídos con 43.000 espectadores»

En esta segunda parte de la entrevista a Marián Mouriño la presidenta del Celta aborda cuestiones relativas a las obras que rodean al club en estos momentos: la reforma de Balaídos y la aspiración de ser una de las sedes del próximo Mundial y la segunda parte de las obras en la ciudad deportiva de Afouteza. La dirigente apuesta con firmeza por un estadio de más de cuarenta mil espectadores convencida de que puede llenarlo cada fin de semana y abre la puerta a colaborar con el Concello para esta reforma en caso de que Vigo no esté entre las elegidas para el Mundial.

¿Cómo sigue el Celta la aspiración de Balaídos para ser sede del Mundial de 2030?

Con ilusión. Ha ido transformándose cómo la veíamos al principio a cómo lo hacemos ahora. Hace años no nos planteábamos llenar Balaídos con una capacidad de veintitantos mil. Hoy veo un estadio lleno siempre y es algo a lo que no acabo de acostumbrarme. Es increíble lo que se ha conseguido y cómo está volcada la ciudad y el celtismo con el equipo. Antes pensabas que crecer en Balaídos era difícil y ahora compruebas que todas las actuaciones que se han hecho en el estadio ha ido transformándolo para mejor. Cuando esté terminada Gol la grada de Tribuna se quedará un poco obsoleta en comparación con otros estadios y sí pensamos en que pueda ser reformada. Surgió la posibilidad de acoger partidos del Mundial y ahora vemos que hay una posibilidad. Estamos colaborando con el Concello para ver cómo podría ser esa grada.

¿43.000 espectadores para Vigo no es algo exagerado? En A Coruña el Deportivo insiste en que un aforo así está fuera de sus necesidades.

Es un reto, veo como un reto ambicioso llenar un Balaídos con esa capacidad. Hay que trabajar para ello. No nos debemos marcar límites. Durante mucho tiempo se decía que Balaídos no se iba a llenar y nosotros dijimos que con ilusión podría hacerse y ha sucedido. ¿Por qué no voy a pensar que podemos duplicar la asistencia actual a los partidos del Celta? Tenemos a esa gente joven volcadísima con el Celta, a más de cinco mil personas en una lista de espera para hacerse socia. ¿Por qué no soñar que en 2030 podamos tener un Balaídos de cuarenta mil personas lleno?

¿O sea que cree que esta marea no se detiene?

Es imparable. La gente joven viene con todo, muy enganchada al Celta, a lo que se está viviendo en el estadio. Es gente muy arraigada a Vigo y esto no ha hecho más que comenzar.

«Si Balaídos no es elegida para el Mundial nos gustaría sentarnos con el Concello y hablar de la reforma de Tribuna»

Planteémonos el supuesto de que a Balaídos no le dan el Mundial, ¿qué pasa entonces con Tribuna, el Celta se planteará un escenario nuevo?

Tendríamos que afrontarlo. El proyecto está ahí y a partir de lo que suceda con el Mundial nos sentaríamos con el alcalde y veríamos qué idea tiene él y ver hasta dónde se podría apostar por esa reforma. Pero dependemos de lo que piense el Concello.

En ese supuesto, ¿se plantearían una situación diferente a la hora de costear la obra, de que el Celta asumiese una parte?

Tendríamos que verlo. Yo creo que con la relación de confianza seguro que llegaríamos a un acuerdo para todas las partes. Estoy segura.

¿De qué manera afectaría la obra de Tribuna al día a día del club? ¿se podría seguir utilizando mientras se levanta?

Creo que sí. La idea es que suceda lo mismo que ha pasado con las reformas de las gradas que se han hecho hasta ahora. Se ha seguido jugando. Lo sufriremos como antes lo hicieron los de Río, Marcador, Gol… la intención es que Balaídos no se cierre. Damos por seguro que se puede afrontar de esta manera.

El Celta llegó a un acuerdo con Legends para la explotación del estadio sobre todo pensando en la organización de conciertos. ¿En qué momento está esa relación, sigue en pie?

Firmamos hace dos años para la explotación de conciertos y alguna otra vertical. Es verdad que Legends ha tenido algún problema en España y no está desarrollando las cosas como los clubes esperábamos. Le ha afectado mucho el cierre del Bernabéu y no parece que estén pasando por una buena situación en España. Con nosotros tampoco han avanzado mucho por lo que hemos tenido que movernos para ver otras opciones. Es difícil meterse en un circuito de conciertos. Aquí en Galicia se hacen muchos, las instituciones traen a muchos artistas y competir con entes públicos es complicado. Nosotros tenemos que asegurar beneficios y nos está costando aunque creo que vamos a conseguir meter a Balaídos en ese circuito y veremos conciertos buenos y grandes.

¿Antes de la reforma definitiva del estadio?

Espero que antes. Pronto es difícil decirlo porque cerrar artistas es complicado porque se trabaja con años de previsión. Haremos esfuerzos para que haya algo en 2026, aunque es complicado. Estamos moviéndonos para hacerlo y para que los promotores conozcan nuestro proyecto y nuestra intención. Pero no tendríamos que esperar a la reforma última para empezar con los conciertos.

«Sobre el partido en Miami... entiendo el enfado de los aficionados y me parece difícil defenderlo»

¿Se imagina al Celta jugando en Miami?

Si me lo preguntas hace unos meses diría que no, pero estamos viendo que parece que se va a aprobar...

¿Y cuál es la postura del Celta?

Lo primero es conocer las condiciones. Salvo el Barcelona y el Villarreal los clubes no tenemos información de cómo va esto. Necesitamos información y luego tratar de entenderlo. Entiendo el disgusto de los aficionados. Aquí siempre trataremos que los aficionados y los abonados estén contentos y no sientan que les perjudicamos por tomar una decisión. Después tendremos que ver cómo es esta historia. Pero también tengo claro que no podemos perder competitividad con otras clubes. Si a otros les van a pagar por viajar y eso les permite disponer de más dinero para fichar jugadores…es algo tan ambiguo, con tan poca información… pero entiendo a los aficionados y me parece difícil defenderlo.

¿Tomaría una decisión con la afición en contra aunque fuera muy rentable en lo económico?

Tendría que sopesarlo mucho. Para mí está conexión que hemos conseguido… tendría que ser algo que tuviese muy claro que la pérdida para el club fuese enorme en caso de no hacerlo. Como presidente tengo que proteger siempre al club y garantizar los próximos cien años. A veces tomaré decisiones populares y otras alguna menos popular. Pero mi responsabilidad es proteger al club. Tendría que ser algo diferencial o que nos perjudicara mucho si no lo hacemos para que yo pusiese en riesgo esta conexión con la afición.

Pedro Fernández

El Espanyol acaba de cambiar de propiedad y cada vez más clubes están en manos de fondos extranjeros. ¿Cómo vive el Celta esa situación?

Lo vive como tenemos que hacerlo, atentos a lo que sucede en el sector para que no te pille. Que entren grandes capitales es complicado porque hay que competir con ellos. Siempre tuve claro que ese movimiento se produciría en España y mi idea era cómo proteger al Celta de esto y cómo podemos competir con ellos siendo una empresa familiar. Pues creo que tenemos ejemplos en otros sectores de empresas que han sabido competir contra esa llegada de fondos y en eso estamos.

¿Ha habido muchas llamadas al Celta de fondos o grupos interesándose por su compra?

El Celta siempre ha generado interés, el fútbol siempre lo ha hecho. El Celta es un club saneado con una historia larga, en un buen momento deportivo…es interesante y siempre hay alguna llamada.

¿Y se atienden esas llamadas?

No. No se atienden. Literal.

«La gente no acaba de hacerse una idea de los que será y supondrá Celta360»

¿La gente ha terminado de entender lo que es Celta 360?

No. Ha sido muy difícil. Ha sido un proyecto que nació de una forma y se ha ido transformando. Estoy convencida de que cuando esté hecho va a ser el orgullo de los celtistas. El primer partido que juegue el Fortuna o As Celtas en el mini estadio, el primer día que los padres lleven a los niños y niñas a entrenar y vean las instalaciones; las primeras veces que los empleados que estamos en la sede nos veamos allí trabajando viendo el verde; la primera vez que veamos eso lleno de estudiantes formándose… esa primera vez va a ser cuando la gente entienda qué es Celta360.

¿Hasta entonces es imposible?

Es difícil dimensionar todo lo que va suceder allí. Nosotros llevamos tiempo trabajando en eso y comprendo que alguien que no lo ha vivido le cueste.

¿Cuándo se empezará a ver algo?

El movimiento de tierras va muy bien. En ocho meses se empezará a construir y en un año o año y medio se empezarán a ver cosas y en dos años funcionando la mayoría del proyecto. No a tope, pero sí en buena medida.

«Calculamos que en cuatro o cinco años Celta360 empezará a darle dinero al club»

¿Y cuándo comenzará a darle dinero al club?

Calculo que empiece a darle dinero al Celta en cuatro o cinco años. El objetivo es que no le cueste ni le perjudique nada en la primera etapa. Hablamos de lo que es tangible, pero de forma indirecta los beneficios que le supondrán al Celta serán enormes desde el principio porque tendremos mejores instalaciones por ejemplo para desarrollar el trabajo con la cantera.

¿Ya tienen claros quiénes serán sus compañeros en ese proyecto, quién les ayudará en el proceso de financiación?

Estamos empezando. Cada uno de los negocios tiene su plan. En la sede hay diferentes negocios -cafetería, tienda, clínica, restaurante- que tienen su propia cuenta de explotación y da sus resultados. Pues eso que se hace en Príncipe en pequeño allí se hará en grande. Ahora empezaremos a buscar esos inversores que nos acompañen en el proceso.

¿En qué fase está la relación con Abanca?

Como siempre. Es uno de nuestros patrocinadores principales y tenemos una buena relación entre empresas; la misma que como presidentes tenemos Juan Carlos (Escotet) y yo.

A una parte de los aficionados sí les genera incomodidad por decirlo dulcemente que uno de los patrocinadores sea el dueño de tu máximo rival.

Sé que muchos aficionados lo cuestionan. Pero ya lo he dicho, que Abanca también es parte de Vigo. Está muy involucrada en la ciudad. Tenemos un contrato y así lo vemos.

¿Cómo va ser el Celta dentro de cinco años?

Pues lo veo con una ciudad deportiva espectacular, con un estadio cerrado con la grada de Gol rugiendo cada partido. Siendo un equipo y un campo que compiten. Antes éramos un campo que jugaba y lo hacía bien, pero que no competía. Me imagino un equipo aún más fuerte, ganador, que no seamos el celtiña que le caíamos bien a todo el mundo, sino que seamos un Celta con más coraje. Me imagino un Celta mejor, con un gran estadio y una ciudad deportiva envidiada por todo el fútbol español.