El Celta ya conoce dónde jugará ante el Puerto de Vega en el debut en Copa del Rey

El Celta ya conoce el día, la hora y, desde este lunes, el campo en el que comenzará un nuevo capítulo de su 'deuda' con la Copa del Rey. El duelo de primera ronda frente al Puerto de Vega se disputará el jueves 30 de octubre a las 19.00 horas en El Pardo.

Tras confirmarse esta misma mañana, el estadio de El Pardo acogerá la eliminatoria a partido único entre un primera división y un equipo de la sexta categoría del fútbol nacional. De hierba natural y con un aforo de 3.000 personas (700 sentadas), se sitúa a un kiómetro del centro de Navia en dirección a la playa. Posee unas medidas de 100 metros x 68 m y fue construido en 1946 con la ayuda de todo el pueblo.

Por el momento, no se han concretado las televisiones que emitirán las eliminatorias, cuyos derechos los gestionará durante esta edición LaLiga y no la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), como fue habitual durante el mandato de Luis Rubiales al frente del ente federativo. Lo que ha trascendido únicamente es que el pastel se repartirá entre Movistar Plus+ y RTVE; la pública acogerá 15 partidos de forma gratuita, incluida, previsiblemente, la final en el estadio La Cartuja, en Sevilla.

Equipos gallegos en la Copa

El pasado viernes, la Federación publicó también la agenda de los otros cinco choques con escuadras gallegas, que quedará del siguiente modo:

Ourense CF - Real Oviedo: martes 28 de octubre a las 19.00 h en el estadio de O Couto.

Langreo - Racing de Ferrol: martes 28 de octubre a las 19.30 h en el estadio Nuevo Ganzábal.

Negreira - Real Sociedad: martes 28 de octubre a las 21.00 h en el estadio Jesús García Calvo (aunque todavía sin confirmar oficialmente el lugar).

UD Ourense - Pontevedra: miércoles 29 de octubre a las 20.30 h en el estadio de O Couto.

Sámano - Deportivo: jueves 30 de octubre a las 21.00 h en el estadio municipal de Riomar.

Copa de la Reina

En la susodicha jornada, se precisaron igualmente los partidos de tercera ronda de la Copa de la Reina, en la que ya se incorporan ocho equipos de la máxima categoría, la Liga F (los ocho últimos clasificados de la pasada temporada y los dos recién ascendidos); el resto comenzará a participar en la siguiente fase, en dieciseisavos. Días y horarios de los duelos:

Osasuna - FC Levante Las Planas: martes 4 de noviembre a las 19.00 h.

Real Oviedo - Sevilla: martes 4 de noviembre a las 19.00 h.

Sportextremadura - Alhama: miércoles 5 de noviembre a las 19.00 h.

Guiniguada Apolinario - Deportivo: miércoles 5 de noviembre a las 19.00 h.

CE Europa - DUX Logroño: miércoles 5 de noviembre a las 19.00 h.

Deportivo Alavés - Levante: miércoles 5 de noviembre a las 19.00 h.

CD Sporting Club - Madrid CFF: jueves 6 de noviembre a las 19.00 h.

Valencia Féminas - Espanyol: jueves 6 de noviembre a las 21.00 h.