El Celta aprende lo que es sufrir en Navia

El Celta Femxa Zorka realizó ayer en el pabellón de Navia un enorme ejercicio de resilencia para llevarse la segunda victoria de la temporada. Y es que además de los errores que cometieron las viguesas a lo largo del encuentro, hubo factores externos que influyeron de forma importante en el desarrollo del encuentro. El equipo entrenado por Cristina Cantero recibió ayer otra clase importante para el futuro de la competición, jugar sin Jessica Kelliher. La americana apenas disputó dieciséis minutos de partido y aún así anotó nueve puntos y atrapó cuatro rebotes.

Cristina Cantero, dando instrucciones durante el partido de ayer. | José Lores

Y es que otro de los aspectos, digamos que claves del partido, fue el arbitraje. No hubo coherencia a la hora de ver lo contactos bajo los aros, sobre todo con dos equipos que jugaron muchos minutos en zona. Las zamoranas lo hicieron al límite, muy al límite, y solo recibieron 22 personales. Claro, la cosa se complicaba cuando el Celta quería apretar en defensa y ahí sí que llegaban las faltas personales.

Zamora comenzó el partido muy bien desde el exterior. Dos triples en los primeros minutos de juego le servían para ponerse por delante en el marcador. Un minuto después comenzaban los problemas para el equipo vigués. Con treinta y seis minutos por disputarse, Kelliher veía su segunda falta personal y Cristina Cantero la protegía sentándola en el banquillo.

El equipo respondió a la perfección a la ausencia de la americana. Paula Salinas se soltaba en ataque y comenzaba uno de sus mejores partidos. La defensa en zona beneficiaba el juego de las viguesas, que consiguieron darle la vuelta al marcador en el último minuto del primer cuarto.

En el segundo cuarto pasó el susto de los primeros diez minutos de juego. Kelliher seguía en el banquillo y el Celta Femxa Zorka utilizaba a Cabrera debajo del aro. El marcador seguía igualado lo que era la mejor noticia.

Un tiempo muerto de Cristina Cantero revolucionó el parcial. El equipo apretó en defensa y en dos minutos conseguía un parcial de 8-0 que parecía romper el partido, 41-35. Lógicamente el entrenador del Recoletas Zamora trató de cortar la racha con un tiempo muerto, pero no pudo evitar que al descanso se llegara con victoria viguesa por nueve puntos, 47-38.

Tras el paso por los vestuarios el partido se igualó. Kelliher volvía a parquet de Navia y el Celta lograba su máxima ventaja con trece puntos. Todo parecía encarrilado, sobre todo cuando al final del cuarto se llegaba con victoria parcial del Celta Femxa Zorka por 67-57.

En los últimos diez minutos de juego, el equipo céltico se dio cuenta de que no se puede permitir ni un momento de relax en los partidos. A cinco minutos para la conclusión del encuentro, las viguesas ganaban por diez puntos. Recoletas Zamora pidió un tiempo muerto y volvió a jugar al límite en la faceta defensiva. Los árbitros seguían dejando «jugar» y a un minuto y cuarenta y siete segundos para el final, el cuadro zamorano empataba el partido a 76 puntos.

Empezaba un partido nuevo y estaba claro que quien tuviera más tranquilidad se llevaría la victoria. Diana Cabrera ponía a las viguesas por delante en el marcador con un tiro libre, pero a diecinueve segundos para el final, la excéltica Niski ponía al Zamora por delante en el marcador. Cabrera anotó la última canasta del partido después de recibir hasta dos claras personales. Recoletas disponía del último balón y la verdad es que lo jugaron muy mal, permitiendo la segunda victoria céltica.