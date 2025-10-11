«Xuntos contra o lume» recaudó 81.054 euros
El partido solidario «Xuntos contra o lume» que el Celta disputó contra una selección de Ourense en Balaídos recaudó 81.054 euros. Dicha cantidad, que se destinará a la reforestación de las zonas más afectadas por los incendios que devastaron la provincia de Ourense el pasado mes de agosto, se recaudó a través de la venta de entradas, de las donaciones por Bizum, derechos de televisión y venta de camisetas.
- United Airlines conectará Galicia con Nueva York en vuelo directo
- Galicia se queda sin plazas del Imserso para viajes sin transporte antes de arrancar la venta
- Le niegan la prórroga de un alquiler de renta antigua en Balaídos porque tienen otra casa en Nerga: «Es mera comodidad»
- Davila 09/10/2025
- El pulpo que «invade» Inglaterra se recupera en Galicia
- Condenan al Sergas a indemnizar a una mujer a la que amputaron una pierna en un hospital de Vigo
- Aquí se entra con zapatillas: Dani Martín da una hora de concierto ante 600 invitados en un evento organizado por Wofco
- «La gente no me vio jugar de verdad, pondré mi techo donde yo quiera»