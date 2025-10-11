«Xuntos contra o lume» recaudó 81.054 euros

El partido solidario «Xuntos contra o lume» que el Celta disputó contra una selección de Ourense en Balaídos recaudó 81.054 euros. Dicha cantidad, que se destinará a la reforestación de las zonas más afectadas por los incendios que devastaron la provincia de Ourense el pasado mes de agosto, se recaudó a través de la venta de entradas, de las donaciones por Bizum, derechos de televisión y venta de camisetas.