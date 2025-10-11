Visto bueno de AESA a las obras de GS 360

El Proyecto de Interés Autonómico Galicia Sports 360, promovido por el Celta, acaba de recibir el informe favorable de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), requisito imprescindible para avanzar en la tramitación y ejecución de las obras previstas en el municipio de Mos. Este visto bueno permite dar continuidad a la licencia de explanación correspondiente a la fase 1 del proyecto, ya aprobada por el consistorio mosense.