El Fortuna quiere consolidar la segunda plaza con un quinto triunfo consecutivo

El Celta Fortuna recibe al Ourense CF (Municipal de Barreiro, 16:00 horas, TVG2) con el firme propósito de prolongar su estado de gracia y apuntalar la segunda posición de la tabla. Pese a contar con hasta siete bajas, los de Fredi Álvarez parten como favoritos en este segundo derbi del curso frente a un adversario del que le separan actualmente 10 puntos y que aún no conoce la victoria esta temporada.

Para el Celta, en cambio, todo ha venido rodado desde que cosechó (por la mínima y en el último instante) frente al Guadalajara la que hasta ahora ha sido su única derrota del curso el pasado 7 de septiembre. Desde entonces ha derrotado consecutivamente a Mérida (2-4), Arenas (2-0), Arenteiro (2-1) y Unionistas de Salamanca (0-2) con evidente superioridad en el juego y en el marcador. Cuatro victorias consecutivas que han catapultado al Fortuna hasta la segunda plaza que ahora se propone consolidar.

Una quinta victorias consecutiva permitiría a los de Fredi Álvarez ampliar su ventaja con el Racing de Ferrol, que le sigue de cerca los pasos, y con suerte recortar su desventaja con el líder, el hasta ahora intratable Tenerife, que cuenta todos sus compromisos por victorias.

Un rival en la zona baja

La excelente trayectoria de los celestes contrasta con el bajo momento del Ourense, que comparece en Barreiro hundido en puestos de descenso. Los de Dani Llácer tratarán de lograr en Vigo su primera victoria tras firmar tres empates, el último la pasada jornada en A Malata, y tres derrotas. La mejoría experimentada en este último encuentro les hace concebir esperanzas.

Fredi Álvarez tendrá que lidiar con un buen número de bajas. No están disponibles por lesión Vicente, Ribes, Oliveras, Dela, Somuah y Marcos, mientras que Hugo Barreiros se cae de la convocatoria por sanción. El entrenador del Fortuna ha citado para el choque a 21 futbolistas, entre los que se cuentan los juveniles Noah y Mateo Sobral. La gran novedad en la lista es sin embargo el también juvenil Cristian Carro, que se estrena con el filial.