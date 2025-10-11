Esperando a Bryan Zaragoza

Bryan Zaragoza fue el pasado verano el gran protagonista del mercado de fichajes del Celta. Después de semanas de negociaciones con momentos en los que pareció que la incorporación del extremo malagueño no iba a poder concretarse, el 30 de julio, con la pretemporada ya en marcha, el club celeste anunció un acuerdo con el Bayern de Múnich para la cesión por una temporada del futbolista, con compra condicionada al cumplimiento de una serie de requisitos. Si Bryan Zaragoza juega el 60 por ciento de los minutos, el Celta tendrá que adquirirlo en propiedad en junio próximo por 11 millones más del ya paga ahora por su préstamo.

Zaragoza fue desde el primer momento la opción prioritaria de Claudio Giráldez para cubrir la baja de Alfon González en la banda izquierda. Aunque su cesión la campaña anterior a Osasuna había ofrecido algunas dudas, tanto el entrenador celeste como la dirección de fútbol que encabeza Marco Garcés consideraban que el malagueño encajaba a la perfección en el atrevido modelo de juego que practica el porriñés y aportaba, a mayores, un elemento de desborde del que el club carecía en la anterior campaña. Este punto de desequilibrio, determinante en el uno contra uno, acompañado de versatilidad y calidad asociativa, convertía a Zaragoza en una pieza muy interesante para reforzar al nuevo Eurocelta, especialmente si el malagueño recuperaba la despampanante versión que ofreció no hace mucho en el Granada.

La realidad de la competición señala que Bryan Zaragoza sigue lejos del gran nivel que lo catapultó en 2023 a la selección española y propició su fichaje por el Bayern de Múnich. El malagueño apenas ha sido titular en tres de los diez encuentros disputados por el Celta, sin otro aporte por ahora que algún aislado destello de calidad. El extremo andaluz tampoco ha alcanzado el porcentaje de minutos en el campo que obligaría al Celta a comprarlo en junio. Aunque Giráldez lo ha empleado en los 10 encuentros, su porcentaje de minutos sobre el terreno de juego apenas rebasa por unas décimas el 40 por ciento, lejos por tanto del 60 por ciento exigido. No ha jugado poco –es el decimocuarto jugador de campo más utilizado por Giráldez en LaLiga con 317 minutos-, pero a estas alturas se esperaba que hubiese tenido mayor participación e incidencia en el juego ofensivo. De momento no ha aportado goles, ni tampoco asistencias, uno de sus puntos fuertes.

El discreto protagonismo de Bryan Zaragoza en el juego ofensivo del Celta no ha rebajado, sin embargo, las expectativas del club en torno al futbolista. En la Calle del Príncipe se mantiene intacta su confianza en que malagueño acabará dando el rendimiento esperado en cuanto se adapte al exigente modelo de Giráldez y gane confianza en su juego.

Claudio Giráldez coincide con el club en la necesidad de ser pacientes con un jugador que no ha finalizado su proceso de adaptación y llegó al Celta con un déficit físico por haberse incorporado tarde a la pretemporada. «Estamos en el camino de que Bryan sea más continuo en el juego. Es un jugador de chispazos que nos va a ayudar muchísimo y tenemos que hacer que sea un jugador continuo. Hay que tener paciencia con él y también tiene que entender nuestra manera de jugar», explicaba hace unos días el técnico, que detallaba: «Estaba acostumbrado a jugar más por fuera, a tener más situaciones de uno contra uno, a atacar de manera similar en todos los partidos y aquí tenemos más variantes, incluso en un mismo partido. Estamos en ese proceso y tenemos que tener la tranquilidad de que lo vaya asimilando».

El preparador céltico incidía también en el peso que ha tenido la tardía incorporación al trabajo veraniego. «Llegó sin pretemporada, tiene que hacer un proceso de adaptación y tiene que trabajar para aprovechar su oportunidad», explicaba.

Giráldez apuntaba que Bryan Zaragoza debe ser más constante en el trabajo defensivo y precisamente esta circunstancia ha condicionado que haya sido más veces suplente que titular. «Hay ciertos partidos en los que tienes que ser muy continuo en las situaciones defensivas, tienes que tener muy claro lo que hacemos a nivel defensivo y ofensivo y creo que a él lo libera o lo debería liberar salir en minutos en los que ya tienes más claro lo que va a pasar a nivel táctico», observaba el porriñés, que matizaba: «Hay otros partidos en los que sí pensamos que nos puede aportar de inicio».