Denis presentó su proyecto de escuela e inserción laboral

Educar a los más jóvenes a través del fútbol es el objetivo de la Escuela Denis Suárez by Nortempo, un proyecto que busca desarrollar talento desde la infancia para dotar de herramientas y recursos formativos que favorezcan la inserción laboral de los jóvenes deportistas.

El centrocampista y el nuevo patrono de su fundación, Bartolomé Pidal presentaron la hoja de ruta de este proyecto en la cuna del futbolista y sede de la escuela, Salceda, en un acto al que asistieron cerca de 200 personas. Además del alumnado y sus familias, técnicos de la Escuela y representantes de Grupo Nortempo, se sumaron el secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete; la alcaldesa del municipio, Loli Castiñeira; y el vicepresidente de la Federación Galega, Fernando Iglesias.

La escuela Denis Suárez, en la presentación. / Belén Fernández

Visiblemente emocionado por estar en su tierra rodeado de “su gente”, Denis Suárez, se refirió a éste como “un día que marca un antes y un después en nuestro compromiso con la sociedad gallega, ya que hoy celebramos la fusión de dos trayectorias con un mismo propósito: transformar vidas a través deoportunidades”. Con esta unión, señaló, sumamos mucho más que recursos: sumamos experiencias, conocimientos, redes y, sobre todo, ilusiones. La Escuela de Fútbol Denis Suárez by Nortempo ya es una realidad que nos permitirá multiplicar nuestro impacto y llegar más lejos de lo que nunca habríamos imaginado por separado”. La misión compartida de este nuevo proyecto es clara, añadió, “abrir caminos y derribar barreras para que cada niño y niña, cada joven y cada persona que confía en nosotros pueda alcanzar su máximo potencial”.

Por su parte, el nuevo patrono de la Fundación Denis Suárez e impulsor de esta iniciativa, Bartolomé Pidal, quiso alabar la figura del futbolista por todo lo que representa: “un joven talentoso que ha demostrado que con trabajo, esfuerzo y empeño es posible cosechar éxitos. Denis, eres ejemplo para muchos por tu trayectoria profesional, pero, sobre todo, por tu generosidad con tu gente, tu apuesta por la comunidad que te ha visto crecer, al haber sabido devolverle a tu entorno algunos de tus logros e invertir en él para que otros niños y niñas tengan las mismas oportunidades que tú has tenido”, aseguró.