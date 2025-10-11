El Celta marca un gol menos por partido que la pasada temporada

La falta de gol está penalizando al Celta en este arranque de curso. El conjunto de Claudio Giráldez suma cuatro puntos menos que la pasada temporada a estas alturas de competición porque ha carecido del acierto rematador que le acompañaba hace un año. «Nos ha faltado gol, llámalo suerte», apuntaba Hugo Sotelo en una reciente entrevista con FARO. Los datos respaldan el análisis del canterano: el Celta suma la mitad de los goles que llevaba el pasado curso con un similar número de remates frente al marco contrario.

Los celestes contabilizan este curso 7 tantos en 8 encuentros ligueros por los 15 que sumaban el pasado curso, uno de ellos, el que se marcó Moi Gómez en El Sadar en propia meta. Esto arroja un promedio de 0,87 tantos por encuentro, muy alejado de los 1,87 que anotaron el pasado curso en las ocho primeras jornadas del campeonato. La diferencia es, nada menos, de un gol por encuentro.

Esta menor pegada contrasta con un mejor rendimiento defensivo del conjunto celeste, que ha recibido este curso 10 tantos, por los 15 que llevaba en contra hace un año. El promedio de goles encajados es actualmente de 1,25 por choque frente a los 1,87 que recibía entonces. A efectos prácticos, la combinación de ambos factores se ha saldado con 4 puntos menos en la tabla con respecto al pasado curso (6 por 10).

El gol no solo abundaba en el Celta la pasada temporada, sino que era un bien mucho más repartido. Borja Iglesias es actualmente el líder del equipo en anotación, con cuatro dianas, conseguidas de forma consecutiva frente al Villarreal, el Girona, el Rayo Vallecano y el Elche. El pastel goleador lo completan, con un tanto cada uno, Javi Rueda, Hugo Álvarez y Iago Aspas.

El panorama es muy diferente al del pasado curso. El gol lo lideraba entonces Iago Aspas, con 4 dianas, pero Borja Iglesias sumaba ya 3, Óscar Mingueza 2 y Williot, Starfelt, Hugo Álvarez y Douvikas habían contribuido a la causa con uno cada uno.

La pobre pegada que el equipo esta mostrando no se traduce en falta de llegadas al área contraria. En la mayoría de los partidos el Celta ha dominado la pelota y llegado con asiduidad al último tercio del campo, pero le ha faltado acierto en el remate y en el último pase. Los de Giráldez contabilizan 7 goles después de 71 remates contra el marco rival, de los cuales 30 se han dirigido entre los tres palos. Esto significa un promedio de 8,8 tiros por encuentro (3,7 entre palos), no muy diferente a la media del pasado curso: 8,7 (4,7 entre palos).

En lo que respecta a las asistencias, hubo también bastantes más y más repartidas. En la presente temporada, los pases de gol se limitan a 4 con el siguiente reparto: 2 Javi Rueda, 1 Hugo Sotelo y Ilaix Moriba. El pasado curso, sin embargo, ascendían a 9: 3 Mingueza, 2 Aspas, 2 Williot y 2 Hugo Álvarez.