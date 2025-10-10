«La gente no me vio jugar de verdad, pondré mi techo donde yo quiera»

–¿Qué balance hace de este arranque liguero del Celta?

El balance en los resultados no ha sido del todo bueno. Creo que, de los ocho partidos, en más de la mitad pudimos sacar algo más que un empate. Jugamos bastante bien, creamos ocasiones y llegamos al último tercio bastante fácil. Luego sí que es verdad que nos ha faltado gol, llámalo suerte. Y bueno, también en nuestro área hemos también hemos cometido pequeños errores que nos han impedido conseguir la victoria.

–¿Solo ha faltado gol, acierto?

No, sería injusto echarle la culpa a los delanteros. Nos está faltando acierto en el área contraria y contundencia en la nuestra.

–¿Y hasta qué punto pesa esta falta de victorias?

No está pesando. La temporada acaba de empezar y lo importante no es cómo se empieza, sino cómo se acaba. El equipo está entrenándose muy bien, tiene confianza. El míster nos da buenos consejos y confiamos en él. Por mi parte, desde luego, no pesa.

–¿Ha faltado algo de suerte?

Puede ser porque llegamos fácil al último tercio del campo. El año pasado entraban como churros, nos salía todo, y este no. Pero tiempo al tiempo, nuestro momento va a llegar. Queda mucha Liga por delante.

–Imagino que también hay que aprender a convivir con que las cosas no acaben de salir.

Sí, y creo que por una parte hasta nos viene bien. Somos un equipo joven, acostumbrado a que todo nos saliese bien, a ganar los partidos muy fácil. El año pasado nos metimos en Europa y nos dijimos: «¡Qué fácil es esto!», así que un punto de realidad nos viene bien, a los chavales los primeros.

–¿Puede ser también que las expectativas están altas y que los rivales les conocen, es más difícil sorprenderles?

Creo que lo segundo no es así porque cada partido lo jugamos de diferente manera. En cuanto a las expectativas, están altas porque el año pasado conseguimos un objetivo que parecía inalcanzable, lo que no quiere decir que haya sido fácil, ni que este año vayamos a repetirlo. Cuesta mucho ganar un partido en Primera y tenemos que jugar los partidos sabiendo que podemos ganar a cualquiera y que nos puede ganar cualquiera.

–¿Cómo lidia un chico que no hace mucho estaba en Primera RFEF con esta vorágine de compaginar tres competiciones con un partido casi cada tres días?

Mentalmente creo que los estamos asimilando bien. Quizá el tema físico pueda costar un poco más porque es nuevo para la mayoría, por no decir para casi todo el equipo, empezando para el staff. Tenemos que acostumbrarnos todos. Luego están las rotaciones. Sabemos que al míster le gusta rotar y no hay alguien que repita constantemente como para acabar tan fatigado.

–¿Ve a esta plantilla tan joven preparada para alternar tres competiciones tan exigentes?

Claro que sí. Creo que lo hemos demostrado hasta este parón, aunque los resultados no hayan sido del todo buenos. He visto a un equipo junto, atrevido y solidario. El parón nos ha venido bien para recargar pilas y afrontar todo lo que viene con fuerzas. Veo a un grupo muy unido.

–El primer rival será la Real Sociedad, un equipo con mucha calidad que tampoco ha empezado bien. ¿Qué importancia le da a este encuentro?

No deja de ser un partido más. Cada equipo nos puede ganar y nosotros podemos ganar a cualquiera. Es un equipo de mucho nivel, con jugadores de mucha calidad, como Brais, que me encanta. Sabemos que va a ser difícil de ganar, aunque venga mal.

–¿Es un buen momento para recibirlos?

Es un buen momento, sobre todo porque jugamos en casa. Si jugásemos allí probablemente ellos estarían pensando lo mismo, que el partido es una oportunidad

–¿Le sorprende la situación de la Real Sociedad.

Me sorprende a mí a y mucha gente por los buenos jugadores que tienen. Pero bueno, son rachas, cuando no se gana cuesta salir de ahí, pero en cuanto pillen una buena racha, como nosotros, seguro que van a ir para arriba.

–Entonces, lo que realmente hace falta es conseguir esa primera victoria.

Sí, tal cual. Cuando ganas un partido afrontas el siguiente de otra manera. Cuando vienes de ganar todo es más fácil. Es mucho más difícil saber llevarlo cuando no ganas.

–Y a esta respecto, ¿qué mensaje les traslada Claudio?

De ocho jornadas, en cinco o seis hemos merecido algo más que un empate, así que el mensaje es claro: que sigamos entrenando, confiando en los planes de partido porque cuando llegue la primera victoria van a llegar muchas otras.

–Salvo en un par de partidos el Celta ha sido reconocible, pero contra el Elche y el Stuttgart no se le ha visto por ningún lado. ¿Qué les ocurrió?

Creo que el Stuttgart tiene un gran equipo y además era la primera jornada de una competición nueva para nosotros. El estadio apretaba...Se juntaron muchas cosas que nos afectaron. En cuanto al Elche, creo que influyó su buena dinámica. A día de hoy a ellos le sale todo y nosotros aún no hemos conseguido ganar. Venían de encadenar cuatro victorias y es un equipo con buen fútbol, buen entrenador y jugadores de calidad a los que les salió todo.

–Al Celta le está costando arrancar, pero a usted el fútbol le sonríe. ¿Siente que ha cambiado su jerarquía en el equipo, que tiene más responsabilidad?

Creo que tengo más confianza. Cuanto mas juego, mejor me siento, como le pasa a cualquier futbolista. A pesar de que los resultados no han sido buenos, creo que he estado bien. Sé que puedo estar mucho mejor y hacer jugar al equipo mucho mejor. Sé que tengo la calidad para ello. Tengo que seguir trabajando defensivamente y pulir muchas cosas ofensivamente. No soy perfecto como jugador, ni mucho menos, pero sé de lo que soy capaz y trabajo duro para mejorar.

–Claudio le guía en este proceso. ¿Le ha pedido algo nuevo?

Claudio me conoce desde muy pequeño. Llevo mucho tiempo con él. Por suerte esta temporada me está dando la oportunidad de jugar más minutos y le estoy muy agradecido por ello. Pero me pide lo mismo que me pedía hace cinco años: que sea yo con la pelota, que me divierta y divierta al equipo. Me sigue insistiendo en la faceta defensiva, en que ponga atención a ciertas cosas. Creo que estoy mejorando y por eso me está dando más confianza porque siempre me dijo que, por muy bien que juegues para adelante, si para atrás no eres fiable, nunca llegarás muy lejos como mediocentro. El Celta no es un equipo que tenga el 80% de la posesión, entonces tienes que completarte como jugador y, en la posición en que yo juego, necesitas de todo un poco.

–Y esa presión adelantada que practica el Celta requiere una gran intensidad defensiva.

Sí, claro. Yo estoy más cómodo defendiendo hacia adelante que hacia atrás. Ahora, al jugar un poco más de ‘6’, defiendo un poco más hacia atrás que hacia adelante y me estoy encontrando bien, seguro. El míster me está dando confianza, sé que soy capaz y él sabe que soy capaz, aunque a veces tengo esos despistes que me penalizan.

–¿Piensa que está lejos de alcanzar su techo futbolístico?

Sí, tal cual. Creo que la gente no me vio jugar de verdad. Creo que el techo lo voy a poner donde yo quiera. Sé de lo que soy capaz. Necesito tener más confianza en mí mismo y estoy teniendo mucha más. Con los compañeros me siento genial, más que compañeros son amigos. Más fácil que aquí no lo voy a tener en ninguna parte. Tengo un staff bueno, que me conoce, compañeros de la hostia...

–Dice que mejor que aquí no va a crecer en ningún lado. Tiene contrato con el Celta hasta 2028. ¿Se plantea una carrera a medio o largo plazo aquí?

Ojalá. Soy de Vigo, nací en esta ciudad y crecí viendo jugar al Celta. De pequeño iba todos los domingos a Balaídos con mi familia. Cuando entré en las categorías inferiores iba siempre a los partidos con Damián y con Huguito al estadio a ver al equipo. Ojalá tener toda una vida aquí. Sé que como jugador es difícil por muchas cosas, por tu ambición de cara a ciertos proyectos, por el propio club...

Hugo Sotelo, en la ciudad deportiva, tras el entrenamiento celebrado ayer por el Celta. / José Lores

–La realidad de estos años es que el club ha aprovechado para hacer caja con cada canterano que ha despuntado.

Yo entiendo esa postura. Si un club viene y paga cierta cantidad por un jugador, sea o no canterano, puede ser bueno tanto para el club como para el jugador. Por ejemplo, la venta de Fer dio al club una cantidad de dinero que le vino muy bien y para él también fue una oportunidad.

–Hay gente que eso no lo entiende. Ha habido críticas.

Sí, sobre todo con el tema de Gabri [Veiga]. Mucha gente dijo que se fue por dinero. Yo no creo que haya sido por eso. En esto del fútbol hay muchas opiniones, la gente habla mucho.

–¿Se siente valorado por el club?

Sí, al renovar y hacerme ficha con el primer equipo me dieron la confianza que necesitaba y más siendo canterano.

–Sin embargo, corríjame si me equivoco, usted puso mucho de su parte para que esa renovación pudiese darse en términos económicos próximos a lo que quería el Celta.

En cierto modo sí. Pero para un para un jugador en formación, como yo, creí que lo primordial no era el dinero y puse por delante crecer en el Celta, con Claudio y mis amigos de toda la vida.

–Con Hugo Álvarez y Damián lleva, como dice, toda la vida. ¿Le alegró especialmente que después de mucho tiempo Damián volviese a tener protagonismo con tan buen desempeño?

Sincertamente lo necesitaba. A mí me pasó la pasada temporada, que arranqué los tres primeros partidos sin jugar. Antes de que jugase contra el PAOK hablé con él y le dije que estuviera tranquilo, que habría minutos para todos y su momento iba a llegar. Cuando vi que jugaba, le desee suerte y hablé con Ilaix para que le ayudase en el campo porque no es nada fácil entrar después de ocho partidos sin jugar. Vi que hizo muy buen partido. El míster acertó porque cuando el equipo tiene la pelota él se maneja muy bien.

–Claudio ha empleado cinco o seis parejas distintas de pivotes y todas se complementan bien. ¿Hablan entre ustedes de cómo se van a coordinar?

Sí, claro. Nunca sabes con quién vas a jugar el fin de semana o si vas a jugar. Lo bueno es que nos llevamos todos muy bien. Con Damián llevo 12 años, no hay nada que decir; con Ilaix me llevo muy bien; Fran es el más mayor y nos ayuda mucho; y Miguel, que es el nuevo, quiere aprender de nosotros y nosotros aprendemos de él. Podemos jugar cualquiera con cualquiera y creo que por eso el míster formó así la plantilla.

–¿Qué espera Hugo Sotelo de esta temporada en lo individual y en lo colectivo?

En lo personal espero ser una pieza importante para este equipo. Cada vez que entro en el campo tengo más confianza, el equipo tiene confianza en mí y esto se refleja en los partidos. Tengo mucho que mejorar y ser fiel a lo que me ha traído esta aquí. En la Liga, remontar esto, sabemos que lo vamos a hacer. No hemos ganado aún, pero en cuanto lo hagamos el feeling va a ser diferente. Y en Europa no tenemos un objetivo marcado más que ser fieles a nosotros mismos, que fue lo que nos llevó allí el pasado año. Cuando disfrutamos y hacemos disfrutar a la gente rendimos más.