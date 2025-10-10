Definido el horario del estreno copero del Celta ante el Puerto de Vega

El Celta ya conoce el día y la hora en la que comenzará un nuevo capítulo de su 'deuda' con la Copa del Rey. El duelo de primera ronda frente al Puerto de Vega se disputará el jueves 30 de octubre a las 19.00 horas. Por el momento, se desconoce oficialmente el campo en el que se jugará, pero todo indica que será en el campo de El Pardo, en Navia. Tampoco se han concretado las televisiones que emitirán las eliminatorias, cuyos derechos los gestionará durante esta edición LaLiga y no la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) como sí se había hecho durante el mandato de Luis Rubiales al frente del ente federativo.

El sorteo de esta mañana por parte de la RFEF ha encajado el choque entre vigueses y asturianos para la última de las tres jornadas en las que se celebrará el estreno copero.

A falta de confirmación oficial, el campo de El Pardo acogerá la eliminatoria a partido único entre un primera división y un conjunto de la sexta categoría del fútbol nacional. De hierba natural y con un aforo de 3.000 personas (700 sentadas), se sitúa a un kiómetro del centro de Navia en dirección a la playa. Posee unas medidas de 100 metros x 68 m y fue construido en 1946 con la ayuda de todo el pueblo.

Equipos gallegos en la Copa

Este viernes, la Federación también ha publicado la agenda de los otros cinco choques con equipos gallegos, que quedará del siguiente modo:

Ourense CF - Real Oviedo: martes 28 de octubre a las 19.00 h en el estadio de O Couto

Langreo - Racing de Ferrol: martes 28 de octubre a las 19.30 h en el estadio Nuevo Ganzábal

Negreira - Real Sociedad: martes 28 de octubre a las 21.00 h en el estadio Jesús García Calvo (aunque todavía sin confirmar oficialmente el lugar)

UD Ourense - Pontevedra: miércoles 29 de octubre a las 20.30 h en el estadio de O Couto

Sámano - Deportivo: jueves 30 de octubre a las 21.00 h en el estadio municipal de Riomar

