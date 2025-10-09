Dos viajes a Croacia para la próxima salida europea del Celta: mil euros por dos noches y la mitad en vuelo chárter sin pernocta

Unos mil doscientos aficionados del Celta acompañaron en la ciudad alemana de Stuttgart a su equipo, en el primer envite europeo que el club vigués afrontó esta temporada en la Europa League.

Después de que la agencia de viajes oficial de la entidad que preside Marián Mouriño cancelase las propuestas que ofreció al celtismo para poder desplazarse a la urbe germana para ver 'in situ' el estreno continental de los de Giráldez, los hinchas que se animaron a viajar lo hicieron de maneras muy diversas y por vías de lo más imaginativas -aviones, trenes, coches particulares, de alquiler…- pintando de color celeste -más propio de un anticiclon- un día gris en Alemania.

Stuttgart se tiñe de celeste / FDV

Los que estén planeando presenciar el siguiente partido europeo a domicilio, que tendrá lugar el próximo 6 de noviembre en Zagreb, pueden decantarse por dos opciones que otra agencia turística, en esta ocasión Viajes Aribus, ofrece para volar a Croacia. Una de ellas, la más asequible al bolsillo, planifica un vuelo chárter para desplazarse y regresar el mismo día del partido c. Menos del doble cuesta la segunda opción, en la que están incluidas dos noches de hotel (de tres o cuatro estrellas): se despega el día de la víspera del partido -es decir, el 5 de noviembre- y la vuelta está prevista para la jornada siguiente, el viernes 7 de noviembre.

Precios sin entradas

Sea cual sea la opción elegida, la agencia deja claro que la entrada para presenciar el partido está excluida de sus propuestas por lo que el aficionado debe gestionar aparte su compra. La opcion más económica de Viajes Airbus incluye los vuelos ida y vuelta a Zagreb, el jueves 6 de noviembre, con salida desde Vigo hacia la capital croata a las 08 horas y llegada a las 11 horas. La vuelta, a la finalización del partido, sería a las 22.45 horas con aterrizaje en Santiago, previsto a las 01.45 horas (+1) del viernes. El precio de esta oferta es de 560 euros por persona, pago que contempla las tasas aeroportuarias, el seguro de viaje, el traslado al estadio, y el desplazamiento entre la capital de Galicia y Peinador, una vez aterrice el avión procedente de Zagreb, en el Rosalía de Castro (Lavacolla).

Propuesta de ida y vuelta para viajar a Zagreb. / Viajes Airbus

El coste de la segunda opción no llega a los 1.000 euros. Concretamente, esta agencia oferta un segundo viaje con dos noches en hotel (de tres o cuatro estrellas), con desayuno incluido, por 990 euros. En este caso, los vuelos serán desde Oporto, adonde los hinchas se tendrán que desplazar y desde donde regresarán a Vigo, traslados que están incluídos en el precio final de la propuesta, así como el seguro de viaje. Cuando lleguen a Zagreb ese miércoles 5 de noviembre, los viajeros cuentan con los traslados entre el aeropuerto y el hotel. También se contempla en esta tarifa una visita de medio día por la capital croata, así como los desplazamientos al estadio el 6 de noviembre, la vuelta al hotel y el traslado al aeropuerto ya el viernes 7 de noviembre, para volar a Oporto.

La opción más cara para viajar a Zagreb cuesta 990 euros, pero incluye dos noches de hotel. / Viajes Airbus

El celtismo tiene de plazo hasta el próximo miércoles 22 de octubre para reservar alguno de estos dos viajes, bien de forma presencial en la viguesa calle Rosalía de Castro, 28 o a través del teléfono 986 432 000. También cuentan con la dirección de correo electrónico airbusgrupos@gmail.com.

Para reservar alguno de los dos viajes el celtismo puede hacer justo hasta el día anterior de la próxima cita europea del Celta. Y es que los de Giráldez recibirán al Niza, el próximo jueves 23 de octubre, en Abanca Balaídos. Esto quiere decir que los aficionados no podrán esperar al resultado de ese encuentro para decidir si acompañan al equipo con alguna de estas dos propuestas de la agencia viguesa. A los que se les haya pasado por la cabeza desplazarse en coche, matizar que las estimaciones sin paradas y por carretera entre Vigo y Zagreb superan el día de viaje: en concreto son de 24 horas y 50 minutos.