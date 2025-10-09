Starfelt quiere llegar lejos en la Europa League

Carl Starfelt, que estos días se encuentra concentrado con la selección sueca, se ha mostrado especialmente ilusionado con hacer algo importante con el Celta en la Europa League. «La gente todavía habla de aquella vez y esto es algo muy grande. Se nota tanto en el club como en la ciudad. Es algo muy inspirador y muy importante que estemos de vuelta», ha declarado al diario Footboll Direkt el zaguero que, pese al autogol frente al Atlético, valoró su titularidad en los últimos tres partidos con el Celta.