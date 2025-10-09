El Celta ‘ficha’ para Afouteza a un ex de la Liga y el Baskonia
REDACCIÓN
El Celta acaba de contratar para la expansión de su complejo deportivo en Afouteza a Fernando Iturbe, que llega respaldado por su experiencia tanto en LaLiga como en el grupo Baskonia-Alavés.
Iturbe, hasta la fecha, era jefe de desarrollo Internacional, proyectos Estratégicos, relaciones comerciales e institucionales del Grupo Baskonia-Alavés. Llegó a la propiedad vasca después de haber sido consultor de desarrollo internacional del Sporting de Gijón, en todo lo relacionado con la Fundación, expansión internacional y proyectos deportivos.
El propio Iturbe anunció su llegada en la red social Linkedin: «Afouteza, corazón y visión. Un cambio de 360º: así empieza esta nueva etapa en celeste. Hace algo más de un mes decidí aceptar una propuesta y embarcarme en un nuevo reto profesional ilusionante, estratégico y de gran responsabilidad. Hoy anuncio que me incorporo oficialmente al Celta , un club que me ha abierto las puertas de su casa desde el primer día y al que quiero agradecer la confianza depositada en mí para formar parte de este ilusionante proyecto, que será sin duda, un referente a nivel global».
- Giro en la jubilación anticipada: la Seguridad Social recurre a las 'cotizaciones en la sombra'
- La DGT inicia en Galicia una campaña especial para controlar las distracciones al volante
- Tendencias actuales en los negocios de Vigo: más de una treintena de locales se traspasan en la ciudad
- Galicia en alerta por el avispón oriental: cómo reconocerlo, qué hacer si lo ves y dónde avisar
- Marmma nace en Porriño para relanzar más de 65 años de historia del granito
- Tesoros forestales para (no) perderse en otoño
- La fuga de médicos a Vithas deja casi sin personal a Dermatología de Povisa
- O Buraco: medio siglo de sabor, historia y valentía