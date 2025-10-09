Un caso del todo inusual

El arranque de temporada del Celta está siendo del todo inusual. El conjunto de Claudio Giráldez es el único en LaLiga que no ha ganado un solo partido tras ocho jornadas, circunstancia que no se vivía en Vigo desde la remota temporada 1956-57, hace 69 años. Pese a la ausencia de triunfos, los celestes se mantienen fuera de los puestos de descenso.

El del Celta no es solo un caso insólito en España, sino en el fútbol europeo, al menos en las cinco ligas principales del continente. De los que no han ganado ningún partido en España Inglaterra, Francia, Alemania e Italia, los de Giráldez son el único equipo que no ha pisado el furgón de cola.

En la Premier League, como en la competición española, solo uno de los 20 equipos en liza sigue sin sumar de tres. Se trata del Wolverhampton en el que militan los excélticos Fer López y Jörgen Strand Larsen. Los Wolves son los colistas de la liga inglesa tras haber sumado apenas un par de empates (contra el Brihgton y el Tottenham, ambos por 1-1).

No mucho mejor las van las cosas en la Bundesliga a un histórico de la competición como el Borussia Monchengladbach, en este caso tras disputarse seis jornadas. Los de Eugen Polanski han empatado tres encuentros y perdido otros tres, un pobre balance que los ha relegado al penúltimo puesto de la clasificación. Marchan decimoséptimos -la Bundesliga se compone de 18- por delante del Heidendheim , que ha ganado un solo partido, pero presenta peor diferencial de goles.

En la Serie A, seis equipos continúan sin conocer la victoria tras la disputa de 6 jornadas: el Pisa, colista con 2 empates, el Genoa, con idénticos resultados pero peor diferencial goleador, y el Hellas Verona donde milita cedido el céltico Unai Núñez y la Fiorentnia, con 3 empates cada uno. De los cuatro, solo el conjunto de Florencia sigue fuera descenso, por mejor balance entre goles marcados y encajados que el cuadro veronés. La Fiorentina elude, como el Celta, el furgón de cola de la tabla, pero con dos partidos menos a sus espaldas que el conjunto vigués.

En cuanto a la Ligue 1 francesa, solo el colista, Metz, no ha ganado un solo partido, en este caso después de haberse disputado siete jornadas. Apenas dos empates, contra Le Havre y el Angers, vicecolista, ha logrado el cuadro que dirige Stéphane Le Mignan.

La situación del Celta es bastante más cómoda que cualquiera de los otros equipos de las principales ligas europeas que todavía no han conseguido su primera victoria de la temporada. Los celestes no solo eluden el descenso, sino que mejoran en la tabla a cuatro equipos que sí han conseguido vencer al menos un partido. Así, superan en un punto al Mallorca (colista) y a la Real Sociedad (19) y suman los mismos puntos que el Girona (18), que ha ganado un partido y empatado tres, y el Oviedo (17), el único de la zona baja de la tabla que suma dos triunfos. El Celta es decimosexto por mejor balance de goles.

Los de Giráldez han compensado en buena media su falta de victorias con su escasez de derrotas. Solo dos partidos de ocho ha perdido el cuadro vigués, que curiosamente ha igualado estos seis choques con idéntico resultado (1-1), algo que no se había producido en sus 102 años de historia.

Y las curiosidades no se acaban ahí. Según apunta la cuenta Chiquidatos fútbol, desde que se implantó la Liga de 20 equipos en la temporada 1987-88, ninguno de los 22 equipos que habían llegado a la octava jornada sin relacionarse con la victoria habían logrado eludir alguna de las tres posiciones de cola. Es más, todos fueron colistas excepto el Deportivo, en el curso 2010-11, el Huesca en la campaña 2020-21 y el Levante en el curso 2021-22.

En lo que se refiere estrictamente al Celta, para encontrar un arranque de Liga de ocho jornadas consecutivas sin ganar, hay que remontarse casi siete décadas, hasta la temporada 1956-57. Dirigidos por el argentino Alejandro Scopelli, los celestes no encontraron su primer triunfo hasta la novena jornada, contra el Jaén tras sumar cuatro empates y cuatro derrotas, encadenando luego tres victorias consecutivas sin encajar un solo gol: Jaén (4-0), Deportivo (0-3) y Athletic (3-0.) Los celestes concluyeron la temporada decimoterceros de una liga de 16 equipos con un solo punto sobre el descenso.