Tres semanas frenéticas tras la pausa

El Celta regresó ayer a los entrenamientos después de disfrutar de un día de descanso, el posterior al compromiso del pasado domingo en Balaídos contra el Atlético de Madrid que finalizó con el sexto empate de la temporada para los de Claudio Giráldez. Las selecciones nacionales toman el protagonismo hasta mediados de la próxima semana. A continuación, arrancará un tramo frenético para los celestes, que afrontarán 7 partidos en 21 días, o lo que es lo mismo: uno cada tres días. Hoy, los célticos disputan un partido solidario ante una selección de Ourense (Balaídos, 20h.). Hasta el domingo 19 de octubre, en Vigo contra la Real Sociedad, no comenzará ese recargado calendario para los de Giráldez, que se extenderá hasta el 6 de noviembre, día de visita al Dinamo de Zagreb.

Estas tres atiborradas semanas de partidos oficiales las preparan los célticos en Afouteza sin los cuatro futbolistas que se encuentran concentrados con sus selecciones: Andrei Radu, Carl Starfelt, Williot Swedberg y Borja Iglesias. Un contratiempo para Giráldez en el caso del compostelano, que se ha convertido con seis tantos en el máximo realizador de un equipo que todavía no conoce la victoria en la Liga. La concentración con la Roja impedirá a Borja Iglesias disfrutar de días de descanso, como el fin de semana próximo libre que tendrán sus compañeros del Celta.

Los cuatro internacionales regresarán a Vigo la próxima semana con el tiempo justo para preparar el duelo contra la Real Sociedad, que visitará Balaídos el domingo 19 de octubre, a partir de las 16:15 horas. Ese duelo será trascendental para ambos equipos, que ocupan posiciones bajas en la tabla clasificatoria después de un discreto arranque de curso.

Cuatro días después, el mismo escenario acogerá la visita del Niza, en la tercera jornada de la liguilla del segundo torneo de clubes de la UEFA. El conjunto francés no ha sumado puntos todavía en este torneo tras caer ante el Roma (1-2) y el Fenerbahçe (2-1). El Celta-Niza comenzará a las 21 horas en Balaídos, que no volverá a acoger un compromisos oficial de los de Claudio Giráldez hasta el domingo 9 de noviembre.

Entre medias, el conjunto celeste afrontará como visitante dos partidos de Liga, otro europeo y su estreno en una nueva edición de la Copa del Rey. El domingo 26 de octubre, el Celta se enfrentará a Osasuna en El Sadar, a partir de las 18:30 horas. El equipo navarro ha convertido su estadio en un lugar casi inexpugnable, después de sumar 10 de 12 puntos posibles en cuatro partidos. Solo cedió un empate, por lo que se ha convertido en el tercer mejor equipo de la Liga como local. Solo le superan el Villarreal y el Real Madrid, con 12 puntos cada uno, después de conseguir pleno de victorias en casa.

Días después de visitar Pamplona, el Celta afrontará su estreno en la Copa del Rey. La fecha, entre el 28 y el 30 de octubre, está por decidir por parte de la federación. El modesto conjunto asturiano del Puerto de Vega pretende que el duelo se celebre en Mieres, en un campo con más aforo que el suyo, pero al que se le añadirían gradas supletorias para ampliar asientospor que se espera gran afluencia de aficionados para ver en directo a un equipo de competición europea.

La tercera salida consecutiva en ocho días llevará a los célticos hasta Valencia, donde el domingo 2 de noviembre (a partir de las 14:00 horas) se enfrentará a un Levante recién ascendido a Primera División, pero que se sitúa por delante del Celta en la tabla con 8 puntos, dos más que los de Giráldez.

Cuatro días después, cuarto viaje seguido del Celta para afrontar la cuarta jornada de la Liga Europa en Zagreb, ante el Dinamo, que encabeza la liguilla con 6 puntos, tras superar al Maccabi de Tel Aviv (1-3) y al Fenerbahçe (3-1).

Denuncian insultos contra Simeone en Vigo

LaLiga incluyó en su denuncia por incidentes violentos y cánticos ofensivos en la última jornada de Primera División los insultos de aficionados de Celta y Osasuna a Diego Pablo Simeone y José Bordalás, respectivamente, los de seguidores del Alavés al jugador del Elche Rafa Mir, así como los recibidos por el árbitro en el Oviedo-Levante.El escrito de LaLiga publicado ayer reproduce los insultos de seguidores del Celta contra Simeone, contra el Atlético de Madrid y contra España en cinco momentos del partido. El escrito también recoge otros cánticos ofensivos en varios momentos del Celta-Atlético del pasado domingo en el estadio de Balaídos. En el mismo partido, el técnico del equipo rival llamó «caradura» al árbitro sin sanción. En ese encuentro, el colegiado riojano César Soto Grado expulsó antes del descanso al zaguero rojiblanco Lenglet por doble amonestación.En El Sadar, LaLiga recogió en acta siete incidencias en el Osasuna-Getafe, entre ellas insultos proferidos por aficionados locales contra el técnico visitante, José Bordalás, y contra el árbitro, así como que en dos ocasiones se lanzaron numerosas pelotas de tenis al terreno de juego. También los de aficionados del Alavés dirigidos al futbolista del Elche Rafa Mir en cinco ocasiones del partido en Mendizorroza.