Directo | Bryan Zaragoza se estrena con el Celta para abrir el marcador

El Celta y una selección de futbolistas de equipos ourensanos disputan desde las 20:00 de este miércoles un partido solidario, con el objetivo de recaudar fondos para paliar el desastre medioambiental ocurrido en la provincia interior durante el pasado mes de agosto.

Toda la recaudación del choque se destinará a este fin; también se ha abierto una fila cero a través de Bizum (12649) y la venta de las camisetas especiales del partido, a 14,95 euros, también se dedicará a la reforestación.

El partido se puede seguir en la página web de la Telvisión de Galicia, en este enlace.