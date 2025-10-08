Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo | Bryan Zaragoza se estrena con el Celta para abrir el marcador

El Celta y una selección de jugadores de la provincia disputan un partido para recaudar fondos para la reforestación

'Xuntos contra o lume': el Celta - Selección de Ourense, en imágenes

'Xuntos contra o lume': el Celta - Selección de Ourense, en imágenes

Ver galería

'Xuntos contra o lume': el Celta - Selección de Ourense, en imágenes / Marta G. Brea

R. V.

El Celta y una selección de futbolistas de equipos ourensanos disputan desde las 20:00 de este miércoles un partido solidario, con el objetivo de recaudar fondos para paliar el desastre medioambiental ocurrido en la provincia interior durante el pasado mes de agosto.

Toda la recaudación del choque se destinará a este fin; también se ha abierto una fila cero a través de Bizum (12649) y la venta de las camisetas especiales del partido, a 14,95 euros, también se dedicará a la reforestación.

El partido se puede seguir en la página web de la Telvisión de Galicia, en este enlace.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents