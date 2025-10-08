Celta y selección de Ourense, un duelo solidario contra el fuego

Los graves incendios forestales que en verano arrasaron los montes de la provincia de Ourense le tocaron muy de cerca a Hugo Álvarez, jugador del Celta nacido en la capital ourensana, uno de los protagonistas del partido solidario que hoy acogerá Balaídos (20h., TVG y Celta Media) entre el conjunto vigués y una selección de futbolistas de equipos ourensanos.

«Estamos muy ilusionados», proclamó ayer Hugo Álvarez, quien confesó que tiene «muchas ganas de jugar este partido para ayudar en esta causa. A mí me tocó de cerca porque tengo gente cercana que se vio muy afectada por estos incendios. A ver si conseguimos que la gente se anime, que participe en esta cita», proclamó el centrocampista céltico, que dijo pasar «días duros» cuando los incendios forestales acapararon la atención internacional. «Ahora tenemos la oportunidad de ayudar en lo que está en nuestras manos», señaló Álvarez.

Para el futbolista céltico, uno de los atractivos de este partido benéfico es la participación de «muchos canteranos», del Celta, ya que a los que forman parte de la primera plantilla se unen siete del Fortuna: Meixús, Joel López, Pablo Gavián, Hugo Burcio, Óscar Marcos, Ángel Arcos y Hugo González. Y entre los rivales, Hugo Álvarez se reencontrará con amigos como el defensa Santi Prado, del UD Ourense, o Jose, delantero del Somozas. «Tenemos buena relación, será un reencuentro que nos alegra mucho a todos, estamos con ganas de jugar», añadió Hugo.

Los técnicos de la selección ourensana serán Mario Guede y Ramón Dacosta. «Vamos a poner todo de nuestra parte para que la gente pueda disfrutar de este partido y se marche satisfecha de Balaídos», señaló ayer Guede.

Entradas a 10 euros, camisetas a 15 y donaciones a través de Bizum

El Celta y la Federación Gallega de Fútbol organizan este partido solidario, cuyas entradas para asistir esta tarde al estadio de Balaídos tienen un precio único de 10 euros. El club vigués ha puesto a la venta una camiseta conmemorativa que se pone a la venta a 14.95 euros en las tiendas oficiales de la entidad celeste. Esa será la indumentaria que lucirá a partir de las ocho de esta tarde el equipo de Claudio Giráldez, que dispondrá de todo el equipo a excepción de los internacionales Radu, Starfelt, Williot y Borja Iglesias, los lesionados Ristic, Sotelo y Rueda y un Yoel Lago que también arrastra problemas físicos.Los aficionados que no asistan a Balaídos podrán colaborar aportando donaciones económicas a través del número de Bizum 12649. Todo el dinero recaudado será destinado a la reforestación de los montes de la provincia de Ourense que se vieron afectados por los graves incendios del pasado verano.