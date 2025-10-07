Giráldez cita a siete del Fortuna para el amistoso de mañana y deja fuera a Yoel
Sotelo y Rueda se quedan fuera por molestias | Vuelve Aidoo para enfrentarse al combinado de Ourense en el partido ‘Xuntos contra o lume’
REDACCIÓN
Balaídos se prepara para acoger mañana (20 horas) el partido solidario ‘Xuntos contra o lume’ que disputará el Celta ante un combinado de equipos de la provincia de Ourense. Claudio Giráldez ha citado para este amistoso a siete jugadores del Fortuna y deja fuera a Yoel Lago, que tampoco estuvo convocado para el duelo del pasado domingo contra el Atlético de Madrid. Tampoco estarán Hugo Sotelo y Javi Rueda, que arrastran molestias físicas y no disputaron el último partido. Ristic continúa de baja por lesión y estarán ausentes por compromisos con sus selecciones Radu, Starfelt, Williot y Borja Iglesias. El técnico llama por primera vez a Aidoo.
En la lista de convocados adelantada ayer por Giráldez se encuentran siete jugadores del filial céltico que viene de ganar al Unionistas en Salamanca. Para este compromiso solidario, el entrenador porriñés contará con Meixús, Gavián, Joel López, Burcio, Óscar Marcos, Ángel Arcos y Hugo González. La citación se completa con los porteros Iván Villar y Marc Vidal. En defensa: Óscar Mingueza, Joseph Aidoo, Sergio Carreira, Carlos Domínguez y Javi Rodríguez. Como centrocampistas: Ilaix Moriba, Fran Beltrán, Franco Cervi, Damián Rodríguez y Miguel Román. Y como delanteros: Ferran Jutglà, Iago Aspas, Bryan Zaragoza, Pablo Durán, Hugo Álvarez y Jones El-Abdellaoui.
El combinado ourensano, que dirigirán Mario Guede y Ramón Dacosta, está formado por: Diego García, Jordan y David Ferreiro (Arenteiro),Bruno Rielo, Santi Prado, Samu Pardo, Noel, Viti, Migui, Parrilla, Osián y Justino (UD Ourense), Marcos Vilachá y Manu Arias (Barco), Pablo Corzo, Benavides e Iker (UD Barbadás), Josu y Rubén García (CD Córgomo Vilamartín), Jota y Raúl Medio (At. Arteixo), Hugo Domínguez (Verín) y Jose (UD Somozas).
Las entradas se han puesto a la venta a 10 euros. La organización también ha abierto un Bizum solidario a través del número 12649 y se dispone de una fila cero para quienes quieran colaborar con esta campaña de solidaridad por los incendios forestales que arrasaron la provincia de Ourense.
