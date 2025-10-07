La Fundación Denis Suárez colaborará con el Grupo Nortempo

La Fundación Denis Suárez y el Grupo Nortempo colaborarán en un proyecto de innovación educativa que desarrolle el talento a través del fútbol. El acto de presentación de esta iniciativa tendrá lugar el viernes, 10 de octubre, a partir de las 20 horas, en el auditorio municipal de Salceda de Caselas. En el mismo intervendrán Denis Suárez (actual jugador del Alavés) y Bartolomé Pidal, presidente del Grupo Nortempo.

El objetivo de este proyecto será desarrollar la actividad de la Academia Denis Suárez de fútbol para consolidarla en su entorno local y su área de influencia, dimensionar su alcance social, profesionalizar su estructura y liderar el ámbito de las escuelas deportivas a través de iniciativas innovadoras, inclusivas y humanas.