La Fundación Denis Suárez colaborará con el Grupo Nortempo
REDACCIÓN
La Fundación Denis Suárez y el Grupo Nortempo colaborarán en un proyecto de innovación educativa que desarrolle el talento a través del fútbol. El acto de presentación de esta iniciativa tendrá lugar el viernes, 10 de octubre, a partir de las 20 horas, en el auditorio municipal de Salceda de Caselas. En el mismo intervendrán Denis Suárez (actual jugador del Alavés) y Bartolomé Pidal, presidente del Grupo Nortempo.
El objetivo de este proyecto será desarrollar la actividad de la Academia Denis Suárez de fútbol para consolidarla en su entorno local y su área de influencia, dimensionar su alcance social, profesionalizar su estructura y liderar el ámbito de las escuelas deportivas a través de iniciativas innovadoras, inclusivas y humanas.
- Un juez de Vigo ordena activar el protocolo de acoso laboral hacia una profesora
- Grandes cadenas de hostelería se interesan por el local más codiciado de Porta do Sol
- Termas Chavasqueira reabren 6 años después del incendio que las redujo a cenizas
- Marmma nace en Porriño para relanzar más de 65 años de historia del granito
- Camino real, carretera de Ourense o Castilla... así ha cambiado la Avenida de Madrid de Vigo
- El Balaídos para el Mundial 2030 mantendrá la misma fachada y está blindado en el PXOM
- Tesoros forestales para (no) perderse en otoño
- Galicia en alerta por el avispón oriental: cómo reconocerlo, qué hacer si lo ves y dónde avisar