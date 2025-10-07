Entradas a la venta para la visita del Niza a Balaídos

El Celta ha puesto a la venta las entradas para la visita del Niza francés a Vigo, correspondiente a la tercera jornada de la liguilla de la segunda competición europea, previsto para el jueves 23 de octubre a las 21 horas en Balaídos. Los precios van desde los 25 euros para las entradas más económicas, con un descuento de 5 euros para aquellos aficionados que posean el Carné Celtista.

Será la tercera cita de los célticos en esta nueva edición de la Liga Europa, que arrancaron con una derrota en Stuttgart (2-1) para superar una semana después al Paok en Vigo (3-1), en lo que supuso la primera victoria de la temporada para los de Claudio Giráldez.

Firma de autógrafos

Por su parte, Javi Rueda y Miguel Román firmarán autógrafos esta tarde en la tienda de Orange en la calle del Príncipe, 46. El acto se desarrollará entre las 18 y las 19 horas.