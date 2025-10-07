Del negro al verde: el Celta presenta su nueva camiseta para el partido contra los incendios
El conjunto vigués se enfrentará mañana en Balaídos a una selección de jugadores ourensanos para recaudar fondos en favor de la reforestación de los montes
De la tristeza del monte calcinado a la esperanza de su reforestación. En un claro gesto simbólico, tras presentar ayer la selección de Ourense su camiseta de color negro, el Celta ha lanzado hoy la suya, de color verde, para el partido contra los incendios. La cita solidaria, bautizada como 'Xuntos contra o lume', se celebrará mañana en el el estadio de Balaídos a las 20.00 horas con entradas a 10 euros.
«Máis que unha camisola. Unha homenaxe a un pobo». Con este texto y una emotiva música acompañó el Celta la publicación en redes sociales de su nueva indumentaria, especial para la ocasión. De marca Hummel, sustituye la publicidad habitual de Estrella Galicia 0,0 -que se desplaza a una manga- por el logo del encuentro, un círculo que acoge un árbol, la palabra 'Ourense' y el año 2025, cuyo verano dejó los peores incendios de la historia de Galicia. Asimismo, incluye unas franjas laterales características de la firma danesa de color blanco y negro.
El club vigués ha sido el encargado también de crear y ceder la elástica que empleará el combinado de futbolistas ourensanos, anunciada ayer. Es semejante a la verde, pero de color negro, sin las citadas franjas y con el escudo de la Real Federación Galega de Fútbol (RFGF). Ambas se pueden adquirir en la tienda del Celta, tanto en su página web como en los locales situados en el estadio y en la calle Príncipe. Además, las que usen los propios participantes en este encuentro histórico en el que se estrena la selección ourensana se firmarán tras el pitido final y se subastarán en favor de la reforestación de los montes.
El grupo ourensano, con Ramón Dacosta y Mario Guede como entrenadores, acudirá con deportistas de nueve equipos diferentes que compiten desde Primera Federación -Arenteiro- a Primera Regional -Córgomo-.
El técnico celeste, Claudio Giráldez, ofreció este lunes su lista de convocados. Incluyó, como había anunciado, a los futbolistas del Celta Fortuna Pablo Meixús, Pablo Gavián, Hugo Burcio, Hugo González, Óscar Marcos y Ángel Arcos. Con todo, llevará igualmente a figuras de la talla de Iago Aspas. Causan baja para el choque Marcos Alonso, Starfelt, Williot Swedberg, Javi Rueda, Hugo Sotelo, Manu Fernández y los internaciones Borja Iglesias y Andrei Radu.
Todavía restan entradas para asistir al duelo, que se pueden adquirir por 10 euros en la página web del Celta (compra aquí). Para quien no esté en condiciones de acudir y desee colaborar, puede hacerlo a través de un bízum al número 12649.
Jugadores convocados por la selección de Ourense:
Porteros: Diego García (Arenteiro) y Bruno Rielo (UD Ourense)
Defensas: Jordan (Arenteiro), Santi Prado (UD Ourense), Samu Pardo (UD Ourense), Marcos Vilachá (Barco), Pablo Corzo (Barbadás), Benavides (Barbadás), Noel (UD Ourense) y Josu (Córgomo).
Mediocentros: Jorge Aires (Verín), Viti (UD Ourense), Parrilla (UD Ourense), Osián (UD Ourense), Rubén García (Córgomo), Manu Arias (Barco), Jota (Atlético Arteixo) y Migui (UD Ourense).
Delanteros: Justino (UD Ourense), David Ferreiro (Arenteiro), Melo (Atlético Arteixo), Hugo Domínguez (Verín), Jose (Somozas), Íker (Barbadás) y Corcuera (Monterrey).
Jugadores convocados por el Celta
Porteros: Iván Villar y Marc Vidal.
Defensas: Óscar Mingueza, Joseph Aidoo, Sergio Carreira, Carlos Domínguez, Javi Rodríguez, Joel López, Pablo Meixús y Pablo Gavián.
Mediocentros: Ilaix Moriba, Fran Beltrán, Franco Cervi, Damián Rodríguez, Miguel Román y Hugo Burcio.
Delanteros: Ferran Jutgllà, Iago Aspas, Bryan Zaragoza, Pablo Durán, Hugo Álvarez, Jones El-Abdellaoui, Hugo González, Óscar Marcos y Ángel Arcos.
