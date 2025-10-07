La celeste felicidad del ‘Panda’

«Me encuentro muy bien, estoy en un gran momento, puede ser que el mejor de mi carrera. Ya el año pasado, en distintos tramos, me sentí muy bien, muy cómodo. La confianza del míster, del equipo, la manera de jugar... La verdad es que estoy feliz», hablaba el jueves de la semana pasada Borja Iglesias sobre su estado de ánimo después de sumar ante el Paok su sexto gol consecutivo en lo que va de temporada. El delantero compostelano de 32 años vive uno de los momentos más dulces de su carrera deportiva y se ha visto recompensado con la llamada del seleccionador de España. El ‘Panda’ regresa a la Roja después de autoexcluirse de la misma tras el caso Jenni Hermoso. En el Celta ha recuperado la felicidad y un puesto en la convocatoria de Luis de la Fuente para los compromisos contra Georgia, el sábado 11 de octubre en Elche, y ante Bulgaria, el martes 14 en Valladolid.

Balaídos es un buen destino para futbolistas que quieren relanzar sus carreras deportivas. Le ocurrió en su momento a Nolito, que debutó en la Roja con 28 años después de despuntar en el Celta; no hace mucho le siguió Óscar Mingueza que, con 25 años, regresó al combinado español tras un fugaz estreno en 2021. Y ahora Andrei Radu, que llevaba dos años sin estar citado por Rumanía.

El ‘Panda’ regresó a casa de forma provisional en el verano de 2024, pues seguía perteneciendo a un Betis del que se desligó en agosto pasado para firmar por tres años en Vigo. El delantero compostelano se ha convertido en una pieza fundamental para Giráldez, no solo por sus goles (4 en la Liga y 2 en Europa) sino por su compromiso en los partidos y en los entrenamientos. Su entrenador lo destaca como un buen ejemplo para los muchos jóvenes canteranos que componen la plantilla.

Fuera del fútbol, Borja Iglesias también se muestra comprometido con causas sociales. Posicionarse en contra del genocidio de Gaza o de la homofobia le ha costado muchos insultos en redes sociales, incluso graves amenazas. Se posicionó a favor de Jenni Hermoso cuando denunció por acoso a Luis Rubiales, entonces presidente de la Federación Española de Fútbol. Es más, renunció a volver a la selección mientras no hubiese cambios en la federación. Después de dos años de ausencia, ya no contaba con ser citado por De la Fuente. Así lo expresó hace cinco días: «No creo que esté, pero apoyaré desde aquí siempre. No hay problema. Hay una prelista por ahí y en ella no estoy, entonces supongo que no estaré. Aparte, creo que los estados de forma marcan, pero tienen un grupo bastante hecho, con gente arriba que tiene mucha capacidad y grandes delanteros, así que creo que es difícil. Pero estoy bien, tranquilo, viviendo un momento precioso de mi carrera y lo tomo todo con tranquilidad. Todo me viene bien y estoy muy feliz», añadió hace unos días a Movistar.

El domingo ante el Atlético de Madrid, el ‘Panda’ no marcó, rompió la racha de seis partidos anotando un gol, pero fue uno de los más destacados del Celta. Es más, fue protagonista de la jugada del gol de Iago Aspas. Remató como pudo entre dos centrales el centro de Mingueza. Oblak no pudo hacerse con el balón tras interceptar el remate y Aspas apareció para anotar su primer gol del curso. El moañés lograba el empate ante los rojiblancos. También estuvo en la última actuación de las dos que Borja Iglesias tuvo con España. Aquel 28 de marzo de 2023 en Escocia, el capitán del Celta dijo adiós a la Roja.

Tres años después, Iago y Borja se han convertido en las principales bazas ofensivas del Celta. Es más, el ‘Panda’ iguala con Ferran Torres (Barça) e Iván Romero (Levante) como máximo artillero español de la Liga. Y ese dato lo ha tenido en cuenta De la Fuente para llamar al céltico tras la baja por lesión de Lamine Yamal y dos años y medio de ausencia de la selección.

Cuatro célticos citados por sus selecciones

Claudio Giráldez se queda sin cuatro de sus futbolistas durante este nuevo paréntesis en las competiciones de clubes para atender los compromisos de las selecciones nacionales. El último convocado ha sido Borja Iglesias, que ocupará la baja del barcelonista Lamine Yamal en el equipo español de Luis de la Fuente. Por su parte, Suecia ha citado a Carlos Starfelt para los dos compromisos que le esperan a la selección absoluta, frente a Suiza (el viernes 10 de octubre) y ante Kosovo (lunes 13). Por su parte, la sub-21 escandinava cuenta de nuevo con Williot Swedbert para los compromisos frente a Italia (viernes 10) y Polonia (martes 14). El otro céltico es Andrei Radu, que vuelve dos años después con la selección rumana, que jugará en este paréntesis un amistoso contra Moldavia (este jueves) y el domingo 12 ante Austria de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.Giráldez lamentó que la llamada de Borja Iglesias con la selección española impedirá al delantero compostelano descansar de las ajetreadas semanas con el Celta, que tuvo que redoblar esfuerzos para los compromisos de Liga y de la competición europea. De hecho, el ‘Panda’ es el séptimo jugador del Celta que más minutos acumula esta temporada, al alcanzar los 430 en los ocho partidos disputados. Radu aparece como el más utilizado por Giráldez, con 720 minutos. Sotelo es segundo, con 534, y le sigue Javi Rodríguez, con 487. El técnico del Celta quería aprovechar este parón para que sus jugadores descansasen y recuperasen fuerzas para las duras semanas que le esperan.