Primera derrota de As Celtas

El Racing cántabro demostró que en las primeras jornadas no era líder por casualidad y tumbó al Real Club Celta para recuperar la cabeza provisional de la clasificación en un partido aciago para las de Vicky Vázquez, superadas por su rival en la primera media hora de choque. Por segunda oportunidad en lo que va de campeonato, María Figueroa (Redondela, 2002) no entraba en el once inicial celeste. La centrocampista tampoco participó de salida en el choque de León, que al descanso perdían las célticas 1-0. Aparecería tras el descanso y As Celtas acabaron ganando. En esta oportunidad, la mediocentro arrastraba problemas físicos durante la semana. Y fue clave.

Figueroa marca el tempo del juego celeste y también es una apagafuegos al dar cobertura a la zaga. Sin ella, el fútbol celeste, y más ante un rival que presionaba mucho y bien, fue demasiado inconsistente e inconstante.

Nogueira intentó sorprender a la zaga montañesa en los primeros segundos y rascó un saque de esquina. Un espejismo. El conjunto de Mario Ortiz, en la grada por sanción, fue superior. Buscó las bandas y complicó la vida al once céltico. Mirian Valladolid dirigía las operaciones locales y los centros peligrosos se fueron sucediendo. Al séptimo minuto, el de Xesca Carbó desde la derecha, en lanzamiento de falta, obligó a Sol a un despeje de puños a córner. Carbó repetiría lanzamiento, desde la izquierda del ataque santanderino, y llegaría el 1-0 en gol olímpico, con horrorosa lectura de la portera visitante. Las llegadas locales se sucedían por ambas bandas y el Celta sufría.

El 2-0 fue una demostración de quién mandaba. Sol buscaba un pase raso (y malo) a Estela. Cortaba Jimena Cabrero, que buscaba a su pivote, Mirian descargaba sobre la derecha de su ataque para Naiara Ordax… aunque al intentar recibir el balón se le escurría por debajo de la bota con destino a Arantxa Pérez y la carrilera centraba, adelantándose la catalana Carbó a Celia para rematar al segundo palo, lejos de Sol. Definición impecable.

Nara contestaba (minuto 31) con el primer disparo entre los palos y, por la izquierda, Ali tuvo el tercero, evitado por un despeje salvador de la portera céltica (min. 32). Pero poco más: nuevo córner, esta vez colgado al segundo palo, donde estaba Toubes… pero ésta abandonaba la posición, no llegaba al despeje en su salto y Cabrero fusilaba sola en el palo largo. Error de libro.

En la segunda mitad el once de As Celtas salió con mayor mordiente ante un rival que lo tenía todo hecho. Sí sorprendía que con un 3-0 al descanso, Vicky Vázquez no moviese el banquillo intentando recortar. Desperdició un cuarto de hora (todo un lujo) para seguir un plan de partido -despedazado por el rival en el primer tiempo- hasta dar entrada a Noela Sánchez y a Paula Lorenzo por Tati Barcia y Tati Cruz. Con ellas, el equipo vigués fue más equipo aunque el marcador ya no se movió.