«Me voy fastidiado, podíamos haber ganado»

Enésima ocasión en la que Claudio Giráldez se marcha «fastidiado» por sumar un nuevo empate cuando considera que el Celta merecía la victoria, en esta ocasión ante un Atlético de Madrid que jugó con diez durante 58 minutos por la expulsión de Lenglet.

«Me voy fastidiado porque pienso que podíamos haber ganado el partido en igualdad y creo que no hemos atacado bien en inferioridad», señaló el técnico antes de hablar de lo positivo del empate. «La lectura positiva, más allá de la clasificación, es que de ocho partidos de liga hemos perdido dos. El año pasado creo que llevábamos cuatro o cinco derrotas, no recuerdo bien. En este momento de la temporada, creo que es muy difícil ganarnos».

Giráldez no quedó satisfecho con esta nueva igualada, pero cree que su equipo jugó mejor en igualdad numérica. «No me sabía mucho antes del partido y no me sabe a mucho ahora el empate. Creo que hemos tenido una superioridad en el juego mayor cuando hemos estado en igualdad numérica que con superioridad. Sabemos que el Atlético defiende muy bien en bloque bajo. Creo que hemos entendido mejor el plan de partido en igualdad numérica, teníamos muy claro dónde hacer daño, dónde salirles de su presión. Es un rival que te intenta ir a pares y no han sido capaces en ningún momento», explicó el técnico celeste.

Al porriñés le gustó la puesta en escena de los célticos. «Me quedo muy contento con la evolución del juego hacia sus pares con los problemas que habíamos tenido en otros partidos contra pares en esa primera parte, en cómo hemos sido capaces de meterles cerca de su portería, en atacarles en su bloque bajo, en monopolizar mucha parte del juego en igualdad numérica. Luego hemos atacado demasiado con el corazón. En el comienzo de la segunda parte estuvimos demasiado planos, con poco atrevimiento de meter la pelota dentro. Y en los compases finales, con demasiado corazón y poco orden, y demasiada gente fuera de la zona importante que es la del área, seguramente provocado porque no estábamos viendo espacios. Para mí sí existían dentro. Hemos hecho un partido para ser ganadores. En el cómputo general hemos sido superiores», subrayó Giráldez.

El partido de ayer deja buenas sensaciones al porriñés sobre la actuación general de su equipo. «Tengo la sensación de que competimos muy bien contra el Atlético. Creo que hemos mejorado a nivel defensivo. Estamos, salvo el día del Elche, recibiendo muy pocas ocasiones de gol y estamos en ese momento de la temporada que la primera ocasión de gol la tenemos nosotros, la fallamos, la primera que tienen ellos la meten. Cuando juegas con uno más y no eres capaz de generar el fútbol que te gustaría no nos vamos contentos y en especial yo. Me voy fastidiado porque hemos tirado demasiados ataques y demasiados momentos de la segunda parte», añadió.