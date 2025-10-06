«Exigencias de la UEFA» acaban con un "leiraparking" en Balaídos

Conocidos son los problemas para aparcar en el entorno de Balaídos los días que el Celta juega en casa. Con el prometido parking subterráneo descartado, los conductores se tienen que buscar la vida e ir con tiempo al estadio para no perderse el arranque dando vueltas. Ahora, uno de los reductos para dejar el vehículo se ha perdido.

Se trata de un "leiraparking" situado en una parcela entre el cementerio de Pereiró y el recinto de la Zona Franca. Allí caben unos 150 turismos, pero ahora se ha cerrado el acceso y se ha reservado como aparcamiento por los espectadores VIP. ¿La razón? Las «exigencias» de la UEFA en esta materia, de obligatorio cumplimiento para que el Celta pueda jugar en su campo los partidos de la Europa League.

El club ha explicado que la parcela es de Unión Fenosa, que la cede al club «de manera temporal para los días de partido para cumplir las exigencias de UEFA». Fuentes del Celta también han confirmado que la usarán también en los partidos de LaLiga, como ocurrió ayer. «Este verano, antes de la cesión, estuvo cerrada por seguridad a causa de la maleza por los incendios», han añadido.

Los días en lo que no hay fútbol, es su propietario el que gestiona el espacio. Allí solían aparcar también trabajadores de Stellantis, pero desde septiembre también está bloqueado durante la semana.

La pérdida del aparcamiento ha generado malestar en redes sociales, con críticas por la pérdida de más de 150 plazas para que «25 VIP» dejen su coche.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, había prometido la construcción de un parking subterráneo para solucionar el problema de espacio para dejar el coche en la zona de Balaídos. Sin embargo, ese proyecto se ha desechado, por el endurecimiento de la normativa de construcción zonas inundables, a raíz de la dana de Valencia, y por la reubicación del World Car Center.