Sorteo en Las Rozas
El Celta visitará al Puerto de Vega asturiano en primera ronda de Copa del Rey
Los partidos, a único duelo, se celebrarán entre el martes 28 y el jueves 30 de octubre
Los siete equipos gallegos participantes esta temporada en la Copa del Rey ya conocen a sus rivales de la primera ronda tras el sorteo celebrado este lunes en Las Rozas. Los enfrentamientos serán contra equipos de Asturias, País Vasco y Cantabria, a excepción del UD Ourense - Pontevedra, tras incluirse este año en la competición el criterio de proximidad geográfica, con cuatro grupos diferentes. Como en las ediciones anteriores, los conjuntos de mayor división se medirán a los de menor, que ejercerán además como anfitriones en un único duelo de eliminatoria.
De este modo, así quedan los duelos, que se jugarán entre el martes 28 y el jueves 30 de octubre:
- Puerto de Vega (Asturias) - Celta de Vigo
- Ourense CF - Oviedo
- Negreira - Real Sociedad
- UD Sámano (Cantabria) - Deportivo
- Langreo (Asturias) - Racing de Ferrol
- UD Ourense - Pontevedra
El sorteo incluyó a 112 equipos, entre los que no figuraron los cuatro que disputarán la Supercopa de España: el FC Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Athletic Club, que entrarán en la tercera ronda, es decir, en dieciseisavos. El pasado año, quedó exento de la primera ronda el Dépor como campeón de la Primera Federación, ventaja que no tendrá en la presente edición el AD Ceuta a pesar de hacerse con la tercera categoría del fútbol español.
Las bolas incluyeron este mediodía a 10 conjuntos de categoría autonómica, a los que les tocó un primera división. Es el caso del gallego Negreira, de A Coruña, que recibirá en su feudo a todo una Real Sociedad, y del Puerto de Vega, un pueblo de unos 1.700 habitantes que juega en la Primera RFFPA -el equivalente a la Preferente gallega- y que acogerá al Celta.
El terreno de juego del rival celeste es el El Campón, pero su disponibilidad está prácticamente descartada debido a sus dimensiones, a pesar de que el Celta, en sus redes sociales, lo indicó como punto del encuentro. Su presidente, José Ramón Pérez, hubiera preferido de rival al Oviedo -que finalmente jugará contra el Ourense CF en O Couto-, para «evitar las obras», comentó a La Nueva España -medio del mismo grupo que FARO-.
En los próximos días se conocerá tanto la fecha concreta como el emplazamiento escogido para un día histórico para el humilde equipo del concejo de Navia. «Es un sueño recibir al Celta que afrontamos con la máxima ilusión trabajo y fe, valores que nos trajeron hasta aquí», refirió el club asturiano en sus redes sociales.
Resto de emparejamientos:
Yuncos - Rayo Vallecano
Inter Valdemoro - Getafe
UD Los Garres - Elche
Maracena - Valencia
Atlético Palma Río - Real Betis
Sant Just - Mallorca
CD Sant Jordi - Osasuna
Getxo - Alavés
Orihuela - Levante
Toledo - Sevilla
Atlètic Lleida - Espanyol
Ourense CF - Real Oviedo
UD San Fernando - Albacete
CD Azuaga - Leganés
CD Roda - Granada
Ciudad de Lucena - Villarreal
CD Cieza - Córdoba
CE Constancia - Girona
Valle de Egüés - Andorra
Caudal Deportivo - Real Sporting de Gijón
CD Tropezón - Cultural y Deportiva Leonesa
Portugalete - Real Valladolid
Atlético Tordesillas - Real Burgos
Náxara - Eibar
Atlético Astorga - Mirandés
Rayo Majadahonda - Talavera de la Reina
Navalcarnero - AD Mérida
Alcalá - Tenerife
CD Extremadura - UD Las Palmas
Quintanar del Rey - Ibiza
Torrent - Juventud de Torremolinos
La Unión Atlético - Ceuta
UCAM Murcia - Cádiz
Atlético Antoniano - Castellón
CD Estepona Fútbol Senior - Málaga
Puente Genil - Cartagena
CF Lorca Deportiva - Almería
Real Jaén - CD Eldense
Utebo - Huesca
Atlético Baleares - Gimnastic de Tarragona
UE Sant Andreu - Teruel
Reus - Europa
Poblense - Sabadell
Mutilvera - Real Zaragoza
Ebro - Tarazona
Numancia - Arenas Club
Real Ávila - Real Avilés
Langreo - Racing Club Ferrol
SD Logroñés - Real Racing Club de Santander
UD Logroñés - Ponferradina
Real Murcia- Antequera
Guadalajara - Cacereño
