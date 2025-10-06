El Celta visitará al Puerto de Vega asturiano en primera ronda de Copa del Rey

Los siete equipos gallegos participantes esta temporada en la Copa del Rey ya conocen a sus rivales de la primera ronda tras el sorteo celebrado este lunes en Las Rozas. Los enfrentamientos serán contra equipos de Asturias, País Vasco y Cantabria, a excepción del UD Ourense - Pontevedra, tras incluirse este año en la competición el criterio de proximidad geográfica, con cuatro grupos diferentes. Como en las ediciones anteriores, los conjuntos de mayor división se medirán a los de menor, que ejercerán además como anfitriones en un único duelo de eliminatoria.

De este modo, así quedan los duelos, que se jugarán entre el martes 28 y el jueves 30 de octubre:

Puerto de Vega (Asturias) - Celta de Vigo

- Oviedo Negreira - Real Sociedad

- Real Sociedad UD Sámano (Cantabria) - Deportivo

UD Ourense - Pontevedra

El sorteo incluyó a 112 equipos, entre los que no figuraron los cuatro que disputarán la Supercopa de España: el FC Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Athletic Club, que entrarán en la tercera ronda, es decir, en dieciseisavos. El pasado año, quedó exento de la primera ronda el Dépor como campeón de la Primera Federación, ventaja que no tendrá en la presente edición el AD Ceuta a pesar de hacerse con la tercera categoría del fútbol español.

Las bolas incluyeron este mediodía a 10 conjuntos de categoría autonómica, a los que les tocó un primera división. Es el caso del gallego Negreira, de A Coruña, que recibirá en su feudo a todo una Real Sociedad, y del Puerto de Vega, un pueblo de unos 1.700 habitantes que juega en la Primera RFFPA -el equivalente a la Preferente gallega- y que acogerá al Celta.

El terreno de juego del rival celeste es el El Campón, pero su disponibilidad está prácticamente descartada debido a sus dimensiones, a pesar de que el Celta, en sus redes sociales, lo indicó como punto del encuentro. Su presidente, José Ramón Pérez, hubiera preferido de rival al Oviedo -que finalmente jugará contra el Ourense CF en O Couto-, para «evitar las obras», comentó a La Nueva España -medio del mismo grupo que FARO-.

En los próximos días se conocerá tanto la fecha concreta como el emplazamiento escogido para un día histórico para el humilde equipo del concejo de Navia. «Es un sueño recibir al Celta que afrontamos con la máxima ilusión trabajo y fe, valores que nos trajeron hasta aquí», refirió el club asturiano en sus redes sociales.

Resto de emparejamientos:

Yuncos - Rayo Vallecano

Inter Valdemoro - Getafe

UD Los Garres - Elche

Maracena - Valencia

Atlético Palma Río - Real Betis

Sant Just - Mallorca

CD Sant Jordi - Osasuna

Getxo - Alavés

Orihuela - Levante

Toledo - Sevilla

Atlètic Lleida - Espanyol

Ourense CF - Real Oviedo

UD San Fernando - Albacete

CD Azuaga - Leganés

CD Roda - Granada

Ciudad de Lucena - Villarreal

CD Cieza - Córdoba

CE Constancia - Girona

Valle de Egüés - Andorra

Caudal Deportivo - Real Sporting de Gijón

CD Tropezón - Cultural y Deportiva Leonesa

Portugalete - Real Valladolid

Atlético Tordesillas - Real Burgos

Náxara - Eibar

Atlético Astorga - Mirandés

Rayo Majadahonda - Talavera de la Reina

Navalcarnero - AD Mérida

Alcalá - Tenerife

CD Extremadura - UD Las Palmas

Quintanar del Rey - Ibiza

Torrent - Juventud de Torremolinos

La Unión Atlético - Ceuta

UCAM Murcia - Cádiz

Atlético Antoniano - Castellón

CD Estepona Fútbol Senior - Málaga

Puente Genil - Cartagena

CF Lorca Deportiva - Almería

Real Jaén - CD Eldense

Utebo - Huesca

Atlético Baleares - Gimnastic de Tarragona

UE Sant Andreu - Teruel

Reus - Europa

Poblense - Sabadell

Mutilvera - Real Zaragoza

Ebro - Tarazona

Numancia - Arenas Club

Real Ávila - Real Avilés

Langreo - Racing Club Ferrol

SD Logroñés - Real Racing Club de Santander

UD Logroñés - Ponferradina

Real Murcia- Antequera

Guadalajara - Cacereño