Partido 'Xuntos contra o lume'
Una camiseta negra para un duelo histórico contra los incendios en Balaídos
Se han dado a conocer los 25 jugadores y los entrenadores que conforman el combinado ourensano que se enfrentará al Celta este miércoles a las 20.00 horas
El Celta y un combinado de ourensanos disputarán este miércoles a las 20.00 horas en Balaídos un duelo benéfico contra los incendios que asolaron especialmente la provincia de Ourense el pasado verano. Este lunes, se ha presentado la equipación que usará la selección, de color negro, y se ha dado a conocer la lista de los 25 futbolistas que la vestirán, además de los entrenadores, que serán dos históricos del fútbol gallego: Ramón Dacosta y Mario Guede.
El acto se celebró este mediodía en la sede de As Burgas de la Real Federación Galega de Fútbol, situada en el estadio de O Couto. La relación de jugadores llamados por Dacosta y Guede para «la primera selección de Ourense de la historia», según indica la RFEF en una nota, pertenecen a nueve clubs gallegos, a saber: UD Ourense, CD Arenteiro, UD Barbadás, CD Barco, CD Córgomo, Verín CF, Monterrey CF, Atlético Arteiro e UD Somozas. Viti, de la UD Ourense, y Jordan, del Arenteiro, ejercerán como capitanes.
La elástica que usarán para la cita, bautizada como 'Xuntos contra o lume', que procura recaudar fondos para proyectos de reforestación, ha sido creada y cedida por el Celta, de ahí que sea de la marca danesa Hummel. El conjunto celeste también se enfundará una equipación especial, aunque todavía no ha trascendido cuál. Según ha anunciado el propio club, ambas se venderán en la tienda oficial. De forma paralela, las que usen los propios futbolistas se firmarán al final del encuentro y se subastarán con los citados fines solidarios.
Todavía restan entradas para asistir al duelo, que se pueden adquirir por 10 euros en la página web del Celta (compra aquí). Para quien no pueda acudir y desee colaborar, puede hacerlo a través de un bízum al número 12649.
En la presentación de este lunes, el vicepresidente de la RFGF, José Manuel Fernández, agradeció a UD Ourense, Verín, Arenteiro y Barco el haber aceptado la propuesta del partido solidario propulsada por la propia Federación y por el Celta en un momento en el que los cuatro equipos ya estaban preparando un torneo.
Por su parte, el presidente de la UD Ourense, Javier Orbán, en la misma línea, hizo un llamamiento para que «se sume mucha gente».
Jugadores convocados por la selección de Ourense:
Diego García - Portero del Arenteiro
Bruno Rielo - Portero de la UD Ourense
Jordan - Defensa del Arenteiro
Santi Prado - Defensa de la UD Ourense
Samu Pardo - Defensa de la UD Ourense
Marcos Vilachá - Defensa del Barco
Pablo Corzo - Defensa del Barbadás
Benavides - Defensa del Barbadás
Noel - Defensa de la UD Ourense
Josu - Defensa del Córgomo
Jorge Aires - Mediocentro del Verín
Viti - Mediocentro de la UD Ourense
Parrilla - Mediocentro de la UD Ourense
Osián - Mediocentro de la UD Ourense
Rubén García - Mediocentro del Córgomo
Manu Arias - Mediocentro del Barco
Jota - Mediocentro del Atlético Arteixo
Migui - Mediocentro de la UD Ourense
Justino - Delantero de la UD Ourense
David Ferreiro - Delantero del Arenteiro
Melo - Delantero del Atlético Arteixo
Hugo Domínguez - Delantero del Verín
Jose - Delantero del Somozas
Íker - Delantero del Barbadás
Corcuera - Delantero del Monterrey
