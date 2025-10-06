Una camiseta negra para un duelo histórico contra los incendios en Balaídos

El Celta y un combinado de ourensanos disputarán este miércoles a las 20.00 horas en Balaídos un duelo benéfico contra los incendios que asolaron especialmente la provincia de Ourense el pasado verano. Este lunes, se ha presentado la equipación que usará la selección, de color negro, y se ha dado a conocer la lista de los 25 futbolistas que la vestirán, además de los entrenadores, que serán dos históricos del fútbol gallego: Ramón Dacosta y Mario Guede.

El acto se celebró este mediodía en la sede de As Burgas de la Real Federación Galega de Fútbol, situada en el estadio de O Couto. La relación de jugadores llamados por Dacosta y Guede para «la primera selección de Ourense de la historia», según indica la RFEF en una nota, pertenecen a nueve clubs gallegos, a saber: UD Ourense, CD Arenteiro, UD Barbadás, CD Barco, CD Córgomo, Verín CF, Monterrey CF, Atlético Arteiro e UD Somozas. Viti, de la UD Ourense, y Jordan, del Arenteiro, ejercerán como capitanes.

Camiseta creada para la ocasión. / RFGF

La elástica que usarán para la cita, bautizada como 'Xuntos contra o lume', que procura recaudar fondos para proyectos de reforestación, ha sido creada y cedida por el Celta, de ahí que sea de la marca danesa Hummel. El conjunto celeste también se enfundará una equipación especial, aunque todavía no ha trascendido cuál. Según ha anunciado el propio club, ambas se venderán en la tienda oficial. De forma paralela, las que usen los propios futbolistas se firmarán al final del encuentro y se subastarán con los citados fines solidarios.

Relación de convocados con el combinado ourensano. / RFGF

Todavía restan entradas para asistir al duelo, que se pueden adquirir por 10 euros en la página web del Celta (compra aquí). Para quien no pueda acudir y desee colaborar, puede hacerlo a través de un bízum al número 12649.

En la presentación de este lunes, el vicepresidente de la RFGF, José Manuel Fernández, agradeció a UD Ourense, Verín, Arenteiro y Barco el haber aceptado la propuesta del partido solidario propulsada por la propia Federación y por el Celta en un momento en el que los cuatro equipos ya estaban preparando un torneo.

Por su parte, el presidente de la UD Ourense, Javier Orbán, en la misma línea, hizo un llamamiento para que «se sume mucha gente».

Jugadores convocados por la selección de Ourense:

Diego García - Portero del Arenteiro

Bruno Rielo - Portero de la UD Ourense

Jordan - Defensa del Arenteiro

Santi Prado - Defensa de la UD Ourense

Samu Pardo - Defensa de la UD Ourense

Marcos Vilachá - Defensa del Barco

Pablo Corzo - Defensa del Barbadás

Benavides - Defensa del Barbadás

Noel - Defensa de la UD Ourense

Josu - Defensa del Córgomo

Jorge Aires - Mediocentro del Verín

Viti - Mediocentro de la UD Ourense

Parrilla - Mediocentro de la UD Ourense

Osián - Mediocentro de la UD Ourense

Rubén García - Mediocentro del Córgomo

Manu Arias - Mediocentro del Barco

Jota - Mediocentro del Atlético Arteixo

Migui - Mediocentro de la UD Ourense

Justino - Delantero de la UD Ourense

David Ferreiro - Delantero del Arenteiro

Melo - Delantero del Atlético Arteixo

Hugo Domínguez - Delantero del Verín

Jose - Delantero del Somozas

Íker - Delantero del Barbadás

Corcuera - Delantero del Monterrey