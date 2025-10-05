Balaídos espera el triunfo más deseado

Balaídos quiere prolongar la fiesta que vivió la noche del jueves con el triunfo sobre el Paok, el primero del Celta en lo que va de temporada. Aunque la victoria más esperado por el celtismo es la que se resiste en la Liga después de siete jornadas disputadas y que espera celebrar hoy ante un Atlético de Madrid que está en racha en su estadio pero que flojea como visitante. Asustan los 13 goles anotados por los de Diego Simeone en sus tres últimos compromisos, pero los de Giráldez han ganado en autoestima después de romper siete jornadas consecutivas sin sumar los tres puntos en juego. Giráldez recupera a Sergio Carreira, pero está pendiente del estado físico de Javi Rueda, de Sotelo y de Aspas. Simeone no podrá contar con José María Giménez, Thiago Almada y Johnny Cardoso, pero ha recuperado a un Sorloth que junto a Julián Álvarez conforman una de las parejas de artilleros más temibles de Europa.

La cita de hoy será la cuarta en la que Giráldez se mide a Simeone, que no pierde con los célticos desde septiembre de 2018, contra el equipo que dirigía Antonio Mohamed. Desde entonces, los rojiblancos suman 9 victorias y solo han cedido 4 empates. La última de estas igualadas se registró el pasado febrero en el Metropolitano. Las dos anteriores citas de Giráldez con su exequipo se resolvieron por la mínima a favor de los madrileños. Por eso, el conjunto colchonero no se fía de los celestes. «La temporada pasada ganamos sobre la hora», señaló estos días Julián Álvarez recordando su gol en el minuto 90 en Balaídos que dio los tres puntos a su equipo.

El goleador argentino es la principal baza en ataque para los de Simeone. El ex jugador del Manchester City suma 6 goles en el campeonato regular por 4 de Borja Iglesias. El compostelano se ha convertido en una pieza imprescindible para Giráldez, pues suma dos goles más en la Liga Europa. Sin embargo, es probable que el técnico porriñés reserve a su goleador para los minutos finales después de realizar un enorme esfuerzo físico el pasado jueves.

El Atlético de Madrid también viene de competir en Europa (ganó 5-1 al Eintracht), pero ha disfrutado de dos días más que los célticos para preparar la cita de esta noche en el coliseo vigués.

En las filas rojiblancas aún no están disponibles Thiago Almada, que ya ultima su puesta a punto de una dolencia muscular que lo ha apartado de los siete choques del Atlético desde el parón anterior con su selección; José María Giménez, en su puesta a punto tras superar las lesiones que lo han impedido competir desde el pasado 20 de junio; y Johnny Cardoso, con un esguince de tobillo que lo dejará fuera de acción por sexto choque consecutivo. Sin embargo, estas bajas no suponen un gran contratiempo para Simeone, pues dispone de una amplia y muy competitiva plantilla, en la que continúa el excéltico Javi Galán tras fracasar en el último instante su traspaso al Nottingham Forest, de la Premier League.

Giráldez señalaba ayer desde Afouteza que hasta última hora estará pendiente del estado físico de varios jugadores. «Sotelo, Rueda y Carl [Starfelt] acabaron el partido contra el Paok con molestias. Carl está perfecto para competir. Con Sotelo y con Rueda vamos un poquito más justos. Vamos a ver qué dicen ahora los fisios. Han podido hacer el entrenamiento. Con Aspas vamos a ver cómo recupera con los indicadores de pruebas que hacemos, con las sensaciones que tenga», explicó el preparador del Celta, que puede recuperar a Carreira para uno de los carriles después de que el vigués superase un esguince de rodilla en el partido ante el Rayo Vallecano que le privó de los dos compromisos europeos y de la cita en Elche.

Es posible que Giráldez cambie toda la línea de ataque con respecto a la que jugó el jueves en un Balaídos que hoy espera celebrar el triunfo más deseado.