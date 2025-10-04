El Celta Fortuna se desata en Salamanca

El Celta Fortuna vuelva en este comienzo de temporada. En Salamanca, en el complicado campo de Unionistas, los de Fredi sumaron su cuarta victoria consecutiva y se consolidan en el segundo puesto de la clasificación. Un triunfo con un valor infinito porque los vigueses se repusieron a un rival que les dominó en el primer tiempo y a la expulsión en el minuto 40 de Iago Barreiros. Pero con diez futbolistas todo el segundo tiempo el filial céltico no se amilanó e hizo valer su calidad para generar ocasiones suficientes para llevarse el partido gracias al acierto de Hugo González, autor de los dos tantos y protagonista una vez más de un triunfo vigués.

Curiosamente al Celta Fortuna le costó mucho más el tramo de partido que jugó con once futbolistas. En el primer tiempo no se sintieron cómodos en el campo y el Unionistas, a base de empuje y de presión alta, consiguió que el filial apenas fuese capaz de hacer un par de transiciones. Resistieron en defensa, circunstancia importante, ante el empuje de los salmantinos. El partido dio un vuelco en el minuto 35 cuando el árbitro convirtió en roja un choque fortuito de Iago Barreiros con un rival. Una decisión incomprensible que tampoco se corrigió con la ayuda de ese invento infame que es el VAR de Primera Federación.

El panorama era complicado para el Celta Fortuna de cara al segundo tiempo, pero el equipo de Fredi se comportó con personalidad. Unionistas trató de poner coto a la portería de Coke pero el Celta no tardó en lanzarles una cuchillada mortal. Una contra eléctrica que cogió al equipo salmantino con el pie cambiado. El balón llegó a pies de Hugo González que dentro del área definió con enorme clase.

El gol desnortó a Unionistas que solo tuvo una buena ocasión que evitó Coke con una gran parada. A partir de ahí el Celta Fortuna controló el partido y cuando atacó lo hizo con enorme peligro. Siempre a través de Oscar, de Angelito que entró en el tramo final y de Hugo González. Angel pudo marcar el segundo tras una gran acción individual, el aviso de lo que vendría más tarde. Una recuperación con posterior desborde de Burcio llevó el balón a Hugo que fue derribado en el área cuando preparaba el disparo. Penalti que el propio atacante valenciano se encargó de anotar antes de que el partido entrase en una fase absurda protagonizada por los jugadores salmantinos que no fueron capaces de aceptar la derrota y llevaron el partido a los bajos fondos del fútbol.