Aspas, a un partido del ‘gran capitán’

La historia del Celta está a un paso de sufrir una importante modificación en sus tablas estadísticas. Manolo Rodríguez, ‘el gran capitán’, dejará de ser el jugador con más partidos disputados con la celeste. Iago Aspas se ha situado a un partido de igualar los 533 que acumuló el veterano zaguero, retirado en 1982 tras dieciséis años gobernando el centro de la defensa celeste. El moañés alcanzó el jueves ante el Paok las 532 intervenciones con el primer conjunto celeste, con el que se estrenó en Salamanca en junio de 2008. El actual capitán céltico va añadiendo récords a una trayectoria que ya le sitúa como el futbolista más importante en la historia de este club centenario. Una vez que supere la marca de Manolo, le esperan dos registros curiosos de longevidad y que posee Juan Vázquez. El ferrolano se convirtió en 1951 en el céltico que disputó un partido en Primera División con más edad (38 años, 9 meses y 8 días) y también el goleador con más años al marcar ante el Deportivo en Balaídos con 38 años y 6 meses. Aspas, que cumplió 38 años el pasado 1 de agosto, podrá superar ambas marcas esta misma temporada, la última con contrato en vigor a la espera de si decide sumar un año más como futbolista profesional. El moañés se estrenó como goleador este curso ante el Paok, lo que suponía su sexto tanto en competiciones europeas con la celeste. No parece probable que alcance el récord de Benni McCarthy, pues el delantero surafricano firmó 17 goles con el Celta en torneos continentales.

Aspas anota de cabeza el gol ante el PAOK. / Lalo Villar

El gol de cabeza del jueves ante el equipo griego suponía el inicio de la remontada del Celta para conseguir su primera victoria del curso tras encadenar ocho jornadas sin ganar. Ese tanto, además significaba la decimosexta temporada en la que el moañés marcaba al menos un gol para el Celta, con el que se sitúa a un partido de igualar un récord al que ni siquiera se aproximaron el resto de leyendas del club vigués en sus 103 años de historia.

Récord impensable

El otro dato importante de ese partido de la Liga Europa es que Aspas alcanzaba el partido 532 con el Celta, a cuya cantera se incorporó con nueve años. Tras su estreno en la élite con el equipo vigués, en 2013 fue traspasado al Liverpool y al año siguiente se marchó al Sevilla para regresar a casa en 2015. Pese a ese paréntesis de dos años, el ahora capitán ha competido con otra de las leyendas celestes por el trono del mayor número de partidos disputados. Manolo, sin embargo, fue lo que los ingleses denominan un ‘one-club-men’, jugador de un solo club. La grave lesión sufrida por una dura entrada de Johan Cruyff en el Camp Nou dejó al histórico capitán céltico sin la posibilidad de marcharse al Real Madrid, el equipo que más empeño había puesto para su fichaje. Su rodilla ya no volvería a ser la misma tras aquel incidente con el astro neerlandés. Quizá precipitó su retirada, en mayo de 1982, a la edad de 34 años, cuatro menos de los que ahora tiene Aspas, que podría prolongar su vida deportivo una temporada más. De momento, el moañés ha participado en ocho de los nueve partidos que acumula el Celta en este arranque de temporada. Giráldez solo le dejó en el banquillo en Vallecas, días antes de afrontar el estreno europeo en Stuttgart.

Ante el Paok, Aspas marcó un gol con 38 años y dos meses, con lo que se sitúa a solo cuatro meses de superar el récord de Juan Vázquez como goleador más longevo en la historia del Celta. Ya es el máximo goleador histórico, con 215 tantos y 84 asistencias. Es el céltico que más temporadas acumula marcando, dieciséis, frente a las doce de Ramón Polo y Venancio González. Junto a Manolo, es el céltico que más ha jugado en años distintos: un total de 17. Pero, por encima de todo, este domingo ante el Atlético de Madrid podría igualar los 533 partidos del ‘gran capitán’. Dos semanas después, ante la Real Sociedad, agrandará su leyenda para convertirse en el jugador que más veces haya vestido la camiseta del Celta. Para ello han tenido que pasar más de cuatro décadas.

El duelo contra el Paok se salda sin lesionados

Sergio Carreira y Mihailo Ristic son las únicas bajas del Celta para el partido de mañana contra el Atlético de Madrid (Balaídos, 21 horas), correspondiente a la octava jornada de Liga. Javi Rueda, que tuvo que ser sustituido por problemas físicos ante el Paok, no ha entrado en el parte médico facilitado por el club tras concluir el entrenamiento vespertino de ayer. En un primer momento se especuló con una posible lesión muscular en el psoas, pero se ha quedado en unas molestias. Tampoco revisten importancias los golpes sufridos por Carl Starfelt y por un Iago Aspas que disputó 70 minutos.Además del habitual plan de cambios en el once inicial, es probable que Giráldez conceda descanso a varios de los que fueron titulares ante el conjunto heleno. Los problemas físicos de Rueda dejan sin apenas recambios naturales en los carriles al técnico del Celta, que tampoco podrá contar para el partido contra los rojiblancos con Carreira y Ristic. Para el costado derecho, Giráldez ha recurrido esta temporada al noruego-marroquí Jones El-Abdellaoui. Por esa zona también podría actuar un Hugo Álvarez que no disputó minutos ante el Paok.Tras el partido contra el Atlético de Madrid, la Liga volverá a paralizarse dos semanas para afrontar los compromisos de las selecciones nacionales.