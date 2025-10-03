Williot: «Era muy importante ganar para la confianza de los jugadores»

Williot Swedber anotó el gol que dio al Celta la tranquilidad de saber que tenía el partido en el bolsillo. El internacional sub 21 la importancia del triunfo ante el conjunto griego, el primero que consigue su equipo esta temporada y que va a incrementar la autoestima del equipo tanto en LaLiga como en competición europea.

«Era muy importante ganar para la confianza del equipo y de los jugadores. Ahora solo podemos ir para arriba, pero tenemos que seguir trabajando como lo venimos haciendo», declaró a Movistar el extremo tras el encuentro,

El extrem admitió que el gol de Aspas al final del primera tiempo fue «muy importante» porque les permitió llegar igualados al descanso. «No estábamos jugando mal cuando encajamos el primer gol. Pero como ya demostramos el año pasado en muchos partidos, el equipo demostró que siempre puede remontar un resultado adverso. Ahora tenemos que seguir así», manifestó.