Williot: «Era muy importante ganar para la confianza de los jugadores»
REDACCIÓN
Williot Swedber anotó el gol que dio al Celta la tranquilidad de saber que tenía el partido en el bolsillo. El internacional sub 21 la importancia del triunfo ante el conjunto griego, el primero que consigue su equipo esta temporada y que va a incrementar la autoestima del equipo tanto en LaLiga como en competición europea.
«Era muy importante ganar para la confianza del equipo y de los jugadores. Ahora solo podemos ir para arriba, pero tenemos que seguir trabajando como lo venimos haciendo», declaró a Movistar el extremo tras el encuentro,
El extrem admitió que el gol de Aspas al final del primera tiempo fue «muy importante» porque les permitió llegar igualados al descanso. «No estábamos jugando mal cuando encajamos el primer gol. Pero como ya demostramos el año pasado en muchos partidos, el equipo demostró que siempre puede remontar un resultado adverso. Ahora tenemos que seguir así», manifestó.
- Una mujer se rompe la pierna en la nueva pasarela de madera de acceso a una cala de Samil: «No había barandilla y el suelo era resbaladizo»
- La niña milagro: el hospital Álvaro Cunqueiro salva a una embarazada y su bebé con una cirugía con parada circulatoria
- Un comprador se hace con la parcela de Alfageme por 275.000 euros
- El Sergas pondrá un filtro para reducir las pruebas de imagen en Urgencias
- El Día de la Policía altera y colapsa el tráfico en Vigo: calles cortadas, desvíos y escapatorias desde la AP-9
- Adiós a un pionero del mercado de ganado de Silleda
- Davila 01/10/2025
- África, la niña milagro con padrinos en el Chuvi