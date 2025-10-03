Tuya es la Tierra

Noche europea en Balaídos. Un recuerdo setentero que se había ido desvaneciendo, las glorias de una época que ya no regresará, la ilusión que la rutina acabó ensuciando, la inversión y el desgaste, una esperanza que se frustró después en el dilema de Old Trafford, aquel centímetro que le faltó a la bota de Gudelj... El asombro y la pena, todo eso, caben en esa sencilla frase. Noche europea en Balaídos, murmuran los ancianos y los jóvenes exclaman. «Si puedes soñar sin que los sueños te dominen...», escribió Rudyard Kipling en su If.

Pudiera parecer un partido más si no fuera por la recepción oficial al PAOK en Príncipe, con autoridades, convite y pandereta. O si todas esas camisetas negras, las sueltas y las que se encauzan guarnecidas hacia Río Alto, correspondiesen a la edición especial de la del centenario. Sería una tarde cualquiera si no estallasen petardos a la llegada del equipo, en los corrillos se cavilase sobre las conveniencias de cada torneo y se filosofase en griego desde la megafonía. Ocho años han transcurrido desde el último partido de un torneo continental en Vigo. Algunos aún no habían nacido o profesado esta fe por su inconsciencia . Otros se han despedido de la vida anhelándolo entre sus pensamientos. «Os tempos son chegados. Galiza volta a Europa», reza la pancarta que se despliega. Otros tiempos aún deben llegar. «Si puedes esperar y no cansarte de la espera...».

Marián Mouriño y la representante del PAOK, con un cartel conmemorativo. | Marta G. Brea

Suenan las voces telúricas de las Fillas de Cassandra y de Mondra, que se enraizan en la tierra y convocan a los muertos, atravesando generaciones. Hierve el himno, sin que la ausencia de Gol lo atenúe. Los entusiastas del PAOK intentan interrumpirlo, se callan extasiados, lo acompasan con sus propios cánticos y lo acaban aplaudiendo al unísono. También ese eco se ha sembrado en sus cabezas. «Si puedes hablar a las masas y conservar tu virtud...».

Aficionados célticos, con banderas palestinas. | Pablo Hernández Gamarra

«Palestina, Palestina», brama Marcador, salpicado de dolientes banderas y quejoso por los controles policiales. El espanto, colándose en lo cotidiano. «Si puedes soportar oír la verdad que has dicho, tergiversada por villanos para engañar a los necios...».

Suena el silbato y se encrespa la marea celeste en su diálogo incansable con los aficionados helenos. Los visitantes celebran su gol, que silencia momentáneamente el estadio, e incluso prosiguen su baile cuando Aspas, «on fire» se canta, empata al filo del descanso. Ninguno de los coros reposa. «Si puedes llenar el implacable minuto con sesenta segundos de diligente labor».

El goleador en racha

No fallará Borja Iglesias después, en la segunda mitad, a su feliz costumbre del gol. Los aficionados se levantarán de sus asientos cuando enfile el banquillo para ser sustituido. A Borja siempre hay que celebrarlo, antes que nada como ser humano cuando se pinta las uñas y se arriesga al rencor de los anónimos por exponer las verdades más profundas. «Si, siendo odiado, no incurres en el odio. Y aun así no te las das de bueno ni de sabio...».

Actuación de Fillas de Cassandra y de Mondra. | José Lores

Marca Williot, en este diferido tan del fútbol moderno, para sentenciar el partido y Javi Rueda se echa al suelo, con su musculatura exhausta de tanta galopada. Irá recolectando ovaciones mientras circunvala el campo. «Si puedes forzar tu corazón, y tus nervios y tendones, a cumplir con tus objetivos mucho después de que estén agotados...».

El celtismo aprovecha la ocasión para exhibir su catálogo festivo: Oliveira a capela, Miudiño, A Rianxeira... Cuando el croata Igor Pajac señala el final, Claudio Giráldez se dirige pausadamente hacia Răzvan Lucescu, su rival y su hermano, y lo abraza con la tibieza que requiere el contraste. Cualquier entrenador sabe y asume las leyes implacables del oficio que ha elegido. Son seres frágiles, siempre a la intemperie del último resultado. «Si puedes mantener la cabeza en su sitio cuando todos a tu alrededor la pierden y te culpan a ti. Si puedes seguir creyendo en ti mismo cuando todos dudan de ti, pero también toleras que tengan dudas...».

Marcador reclama a la plantilla que se acerque. Quieren oficiar el «Celta Vigo» de las celebraciones pero también, antes, renovar sus votos de fidelidad. «Orgullosos dos nosos xogadores», les gritan y ellos lo agradecen: «O caminar junto a reyes, sin menospreciar por ello a la gente común».

El Celta es el décimo equipo en la clasificación histórica de la Liga y se ha empantanado en Segunda en alguna de sus edades. Ha eliminado a colosos y ha perdido tres finales. Ha acariciado el cielo y se ha hundido en el infierno incluso en la misma temporada. Cualquier celtista, aun los tiernos, conoce esos vaivenes. Hoy el mismo grupo que se clasificó para Europa, el mismo que ayer respiró de alivio, sigue sin ganar en Liga. Lo único que importa, sin embargo, es cómo se enfrentan los caprichos del destino. «Si puedes encontrarte con el triunfo y el desastre, y tratar a esos dos impostores de la misma manera», estableció Kipling. ¿Qué entonces? «Tuya es la Tierra y todo lo que hay en ella».