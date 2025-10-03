La música vuelve a sonar para los de Giráldez

Cuatro meses sin ganar es demasiado tiempo para un equipo como el Celta, que jugaba de memoria con un once distinto cada semana. Pero ayer rompió una racha que comenzaba a generar dudas e incertidumbre. El Paok fue el rival perfecto para conseguir el primer triunfo del curso. El equipo griego dejó jugar y eso le costó una derrota después de adelantarse en el marcador gracias a un regalo, uno más, de los célticos. Iago Aspas, antes del descanso, y Borja Iglesias, al poco de la reanudación, llegaron al rescate de un equipo que se despojó de las presiones en la segunda parte y pudo incluso cerrar con goleada su segundo partido en la Liga Europa. Con el tanto de Williot en la recta final se aseguraron los tres primeros puntos los célticos en la liguilla europea, después de su tropiezo hace una semana en Stuttgart. La música, por fin, vuelve a sonar para los de Giráldez, que ahora podrán presentarse con mejor cara y menos presión a la cita liguera del domingo ante el Atlético de Madrid.

Aspas y el panda. Los veteranos tenían que dar el primer paso para intentar revertir la complicada situación. Y como en la última victoria céltica (en mayo pasado en Getafe), Aspas y Borja Iglesias fueron los encargados de darle la vuelta a un marcador que se puso en contra en el minuto 37 con el tanto de Giakoumakis. El delantero griego aprovechó un rechace de Radu después de que entre Rueda y Manu Fernández regalasen la pelota al Paok en el inicio de una jugada. En la última acción del descanso, Aspas apareció en el área rival para rematar de cabeza un centro de Mingueza. Con el primer tanto del moañés en lo que va de temporada, el Celta se marchaba al descanso igualado, después de llevar la iniciativa y disfrutar de tres ocasiones de gol en los primeros cuarenta y cinco minutos. Pero ni Rueda, en dos ocasiones, ni Marcos Alonso, pudieron superar a Pawlenka.

Primera remontada. Agradeció ayer el Celta que el equipo griego no le presionase en la salida de balón y que dejase maniobrar con comodidad a sus dos medios centros, Damián y Moriba. Así, a los siete minutos de la reanudación, Borja Iglesias remató con la izquierda un rechace del portero rival tras un disparo de Williot. El compostelano continúa en racha y ya suma seis goles consecutivos en lo que va de temporada, dos de ellos en la Liga Europa. Nunca hasta ahora desde el comienzo del nuevo curso, el Celta había sido capaz de voltear un marcador adverso, algo que llegó a convertirse en una de las especialidades del equipo de Claudio Giráldez. En la víspera de esta cita europea, el técnico porriñés reconoció que «la música» había dejado de sonar para su equipo, que acumulaba ocho jornadas sin ganar. Ayer, Aspas y el Panda llevaron la voz cantante para sumar un triunfo importante por lo que puede suponer para mejorar el estado anímico de un grupo que comenzaba a dudar.

Williot y damián. El partido contra el Paok también sirvió para rescatar a jugadores que habían perdido el protagonismo esperado por su juventud y calidad técnica, como Williot Swedberg y Damián Rodríguez. El sueco protagonizó una buena segunda parte tras un gris arranque. Marcó el tanto que aseguraba esta victoria reparadora para la buena salud del grupo. En el minuto 71 de partido ganó por velocidad al defensa y superó al portero del conjunto heleno, que minutos antes le había neutralizado otra clara ocasión. Damián, por su parte, disfrutó ayer de los primeros minutos de la temporada. Era de los pocos que no había jugado todavía y Giráldez le concedió la titularidad para gobernar el juego del Celta desde la sencillez y la clarividencia. Con él, el balón circuló con mayor facilidad y el equipo lo agradeció para soltar a Mingueza y a Rueda por los costados. Del catalán y del andaluz surgieron las acciones más peligrosas de un Celta que ayer volvió a parecerse al que el curso pasado logró la clasificación para Europa.

Ocho Años después. Balaídos acogía un partido europeo ocho años después de la visita a Vigo del Manchester United en las semifinales de la Liga Europa. Entonces, un gol de Rashford eclipsó la fiesta del celtismo. Ayer, por fin, los casi veintiún mil que se dieron cita en el estadio vigués pudieron disfrutar del primer triunfo del Celta en lo que va de temporada. La música volvió a sonar para los de Giráldez, que repetirán en el mismo escenario las tres próximas citas: Atlético, Real Sociedad y Niza.