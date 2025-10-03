Lucescu: «El segundo tiempo fue decepcionante»
Razvan Lucescu, entrenador del PAOK, lamentó que «una perdida de balón» propiciara el gol del empate del Celta cuando su equipo había conseguido adelantarse en Balaídos. «Nuestra primera parte fue casi perfecta interpretando nuestro plan de partido. Desafortunadamente, en el último minuto de esa primera parte perdimos el balón y no pudimos pararlos. Ahí llegó el gol del empate que nos hizo daño», comentó el rumano.«El segundo tiempo fue complicado y decepcionante. Nos enfrentamos a un muy buen rival», agregó Lucescu
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una mujer se rompe la pierna en la nueva pasarela de madera de acceso a una cala de Samil: «No había barandilla y el suelo era resbaladizo»
- La niña milagro: el hospital Álvaro Cunqueiro salva a una embarazada y su bebé con una cirugía con parada circulatoria
- Un comprador se hace con la parcela de Alfageme por 275.000 euros
- El Sergas pondrá un filtro para reducir las pruebas de imagen en Urgencias
- El Día de la Policía altera y colapsa el tráfico en Vigo: calles cortadas, desvíos y escapatorias desde la AP-9
- Adiós a un pionero del mercado de ganado de Silleda
- Davila 01/10/2025
- África, la niña milagro con padrinos en el Chuvi