Giráldez: «Es el punto de inflexión que necesitábamos»

Claudio Giráldez se mostró muy contento por el feliz desenlace del reestreno europeo en Balaídos y valoró especialmente la reacción de su equipo tras el gol del PAOK para sumar un primer triunfo que espera que sea el punto de inflexión para el despegue del Celta en LaLiga. «Casi tan importante como la victoria ha sido recuperar las sensaciones, nuestra manera de jugar, nuestro ritmo de circulación de pelota, la agresividad en campo rival…Creo que hemos hecho un partido muy completo, en el que hemos sido dominadores de principio a fin. Somos claramente vencedores tanto en el resultado como en las sensaciones», declaró el preparador celeste a Movistar. «Hay que valorar la reacción del equipo después del 0-1 sin haber ganado ningún partido en lo que va de temporada, el mazazo de haber hecho una buena primera parte y en la primera acción, en una pérdida nuestra corregible, nos marcan. Pero hemos sido estando ordenados con nuestra manera de jugar y hemos hecho un partido meritorio», agregó Giráldez, que remachó: «Es el punto de inflexión que necesitábamos para afrontar el partido contra el Atlético de Madrid con mucha más confianza».

Iago Aspas

El entrenador del Celta no se olvidó de Iago Aspas, autor del gol del empate que propició la remontada. «Es un elegido. Está para estos momentos. Se nos acaban los calificativos para hablar de la importancia que tiene para nosotros. Sabemos que está en la parte final de su carrera, pero aun así nos sigue aportando muchísimo en lo emocional, en el campo, en el vestuario… Es nuestro capitán y no ha sido casualidad que haya sido él el que ha marcado el 1-1», dijo.

Claudio Giráldez tuvo también palabras de agradecimiento para la afición: «La afición nos ha apoyado muchísimo, otra vez se ha vivido un ambiente espectacular. Todo el mundo tenía muchas ganas de volver a Europa y de nuestra primera victoria. Ha sido un día redondo. Es el principio de una andadura bonita».

La aportación de Borja Iglesias, que suma 6 jornadas consecutivas anotando, fue también destacada por el entrenador celeste: «Ha hecho un trabajo más oscuro que otros días. Trabaja muy bien las situaciones de presión. Ha estado generoso en el esfuerzo al espacio para poder estirarnos. Cuando estás en está estado de gracia te cae esa acción y la finaliza como él sabe, como mucha tranquilidad. Me alegro mucho por él, se lo merece. Nos está aportando, no solo en el campo, sino fuera del campo, una gran tranquilidad y una madurez».