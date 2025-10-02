Celta 3 - 1 PAOK
El Celta remonta y resucita con buen fútbol para regalarle a Balaídos la primera victoria de la temporada
Los de Claudio Giráldez regresaron a su vistoso estilo de juego para llevarse los tres puntos en el segundo choque de Europa League
Aspas, Borja Iglesias y Swedberg firmaron los tantos locales
Volvió a sonar la música en un Balaídos a reventar de ilusión. El Celta remontó al PAOK griego (3-1) siendo fiel a su vistoso estilo de fútbol en el segundo duelo de la liguilla de Europa League. El partido ya comenzó con buen sabor de boca con los celestes dominando el cuero y ganando terreno. Los griegos se fueron acomodando paulatinamente en ese escenario y, de manera injusta por lo demostrado hasta el momento, golpearon primero con un tanto en el 37. Tan solo 10 minutos más tarde, Aspas puso las tablas con un tremendo testarazo a un palmo de la portería que dio vida a los suyos antes del descanso. Tras el tiempo de refresco, los locales dieron un golpe encima de la mesa con otras dos dianas y un control absoluto: Borja Iglesias en el 53 y Swedberg en el 70.
