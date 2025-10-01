Respaldo sin fisuras a Giráldez

El Celta ha reaccionado con tranquilidad a la primera crisis de la era Giráldez. El club vigués cierra filas en su apoyo al técnico, cuyo trabajo se respalda sin fisuras, y pide paciencia al celtismo con la convicción de que el equipo no tardará en salir del bache de resultados que atraviesa en este arranque de curso. «La confianza en Claudio es total», declaró ayer la presidenta, Marián Mouriño, en Santiago tras un almuerzo en la Asociación de Periodistas de Galicia.

La mandataria se mostró tranquila con la marcha y el juego del equipo, a pesar de que no haya sido capaz de firmar una victoria después de ocho encuentros. «Lo estoy viviendo con tranquilidad y con expectación, quiero que llegue ya el jueves. Hay mucha confianza en el trabajo que hemos hecho, en lo que hemos visto el año pasado, en lo que estamos afrontando en este y con mucha confianza, claro», apuntó en referencia no solo a la labor del técnico, sino a la capacidad de la actual plantilla para gestionar las tres competiciones que tiene por delante.

Marián Mouriño reconoció que esperaba un mejor arranque de curso del Celta, pero matizó que el fútbol no ha sido generoso con el juego desplegado sobre el terreno por los celestes. «En el fútbol te puede salir bien o mal dependiendo de muchas cosas. ¿Esperábamos empezar mejor? Siempre esperas empezar mejor ¿Estamos muy preocupados por cómo hemos empezado? No, porque hemos visto al equipo jugar en partidos muy bien, hemos visto a un bloque fuerte y ya está», zanjó.

La presidenta del Celta elogió el talante autocrítico de Giráldez, con quien está en permanente contacto y habla a menudo sobre las situación del equipo. «Hemos viajado y estado mucho con él. Mañana también estaré con él y el jueves. Hablamos siempre», destacó Mouriño, que pidió unidad para salir del bache: «Claudio es un entrenador muy sensato, muy sincero, que no se autoengaña, que analiza muy bien las situaciones y que cuando dice eso es porque de verdad se lo cree y aquí estamos todos para arroparlo, para unirnos y para, entre todos, salir adelante cuanto antes».

La dirigente celeste reconoció, por último, que ha vivido una semana llena de emociones, con muchos viajes que han podido pasar algo de factura: «Fue intensa, más que extraña, con viajes. No estábamos acostumbrados a viajar entre semana, tuvimos que volver, casi sin descanso nos fuimos a Elche y ahora ya estamos preparando el partido del jueves, con lo cual fue una semana intensa».

Aspas y Sotelo

Iago Aspas, mientras tanto, salió a la palestra para hacer llegar al celtismo un mensaje de tranquilidad y confianza en el futuro. «Es el momento de estar unidos y apretar más que nunca», escribió el capitán celeste en su cuenta de Instagram. «Seguiremos trabajando como hemos hecho muchas veces para darle la vuelta juntos a la situación junto a la afición», añadió el moañés reclamando unidad.

Y no ha sido el único. La víspera Hugo Sotelo, uno de los celestes más destacados en este arranque de temporada, pidió en las redes sociales un voto de confianza a la afición, con la convicción de que las victorias dejarán pronto de esquivar al Celta. «Necesitamos que la gente siga confiando, la victoria llegará», señalaba el centrocampista, que ponía el foco en el inminente partido de Europa League contra el Paok de Salónica este jueves en Balaídos.

Antes que ellos, tras la derrota sufrida contra el Elche, Borja Iglesias, Yoel Lago o Manu Fernández se expresaron en la misma línea. «Hoxe máis que nunca», escribía en Instagram Borja Iglesias acompañando el texto con una fotografía de la plantilla al pie del avión que los trasladó la pasada semana a Stuttgart. «Más unidos que nunca», apuntaba por su parte Yoel Lago, mientras que Manu Fernández mostraba su implicación con el proyecto. «Siempre en este barco», señalaba el central, que acompañaba el mensaje con un emoticono de un corazón celeste.

Tanto en el club como en el vestuario creen que la dinámica negativa va a cambiar en cuanto se consiga la primera victoria. El punto de mira está puesto en el duelo europeo de este jueves contra el Paok, que supondrá el retorno de la Europa League a Balaídos, y que el equipo afronta con la idea de sumar su primera victoria en la competición continental, pero también como un trampolín con el que impulsarse en el torneo doméstico, donde el domingo se espera en el estadio celeste al Atlético de Madrid.

No es la primera mala racha de resultados que atraviesa el Celta con Giráldez, aunque nunca el equipo celeste había estado tantos partidos sin sumar una victoria bajo el mando del preparador louriñés. Sin ir más lejos, el pasado curso el cuadro celeste firmó entre mediados de diciembre y comienzos de febrero una racha de 4 puntos de 18 posibles ¬una victoria, tres derrotas y un empate- que luego compensó con una secuencia de ocho encuentros sin perder (cuatro victorias y cuatro empates) que lo catapultaron a la pelea por Europa.