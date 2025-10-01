Giráldez: «Tenemos máxima confianza en que vamos a cambiar esta dinámica»

Claudio Giráldez encara el reestreno europeo en Balaídos frente al Paok de Salónica «con la máxima confianza» de cambiar la mala dinámica de los dos últimos partidos y la ilusión de disfrutar con el celtismo de un premio que sus jugadores se ganaron a pulso la pasada temporada.

El preparador celeste recuperara el choque a Carl Starfelt, que esta mañana se ha ejercitado «como uno más y está disponible», y podrá contar con Hugo Sotelo, que arrastraba pequeñas molestias. Causan baja por lesión Sergio Carreira y Mihailo Ristic, mientras que Cervi y Aidoo se quedan fuera de la lista por decisión técnica.

«Estamos tranquilos. Fastidiados evidentemente porque queremos ganar. Sabemos que no hemos estado a nivel en los dos últimos partidos, pero tenemos máxima confianza en que vamos a cambiar esta dinámica», ha declarado el louriñés en la rueda de prensa previa el encuentro. «Necesitamos una victoria, recuperar nuestro juego», ha detallado Giráldez, que ha achacado a «un exceso de responsabilidad» en el partido contra el Stuttgart «que las cosas no hayan salido como queríamos» en los últimos partidos.

El entrenador del Celta ha valorado que la oportunidad de cambiar de dinámica llegue tan pronto y ha agradecido poder contar con el apoyo de la afición para modificar el rumbo de equipo. «Qué mejor que un partido en Europa, volver a tener en Balaidos un partido de competición europea. Es una competición para disfrutar, pero también para competir», ha relatado el porriñés, que ha subrayado: «Queremos disfrutar, pero para disfrutar queremos ganar». Y la idea de borrar la apocada imagen ofrecida contra el Stuttgart y el Elche, ha afirmado Claudio, es la principal motivación del vestuario: “Tenemos la rabia de cambiar la imagen que hemos dado en estos dos partidos, las ganas de volver a ser nosotros mismos y eso es más poderoso que cualquier otra variable”.

El técnico céltico mira, en este sentido, al futuro con optimismo: «Necesitamos mejorar nuestro nivel y estamos en el camino de hacerlo porque la gente cada vez trabaja más y más fuerte. Ojalá la primera victoria nos quite esa parte mental y podamos jugar mucho menos atenazados».

La hoja de ruta para retornar a la senda del triunfo pasa, a juicio de Giráldez, porque el Celta sea fiel a sus señas de identidad, pero también que el equipo sepa sufrir cuando el rival impone su dominio. «Nuestra manera de jugar hace que estemos más cerca de ganar cuando somos nosotros mismos y conseguimos imponernos al rival, sabiendo que hay veces que no lo consigues. Y cuando no nos salgan las cosas hay que estar todos juntos, unidos y remar en la misma dirección», ha reclamado.

Al ser preguntado sobre si este era su momento más difícil desde que asumió la dirección del Celta, Claudio Giráldez se ha mostrado tajante en su negativa. «Era más complicado cuando faltaban seis o siete jornadas para acabar LaLiga y perdimos contra el Alavés dando bastante peor imagen con poco tiempo para reaccionar. Ahora quedan 31 partidos de Liga, al menos 7 de Europa League y toda la Copa», ha asegurado en referencia a su primera etapa, cuando relevó a Rafa Benítez, sin olvidarse del bajón de resultados que el Celta atravesó a mitad del pasado curso o de la dolorosa derrota contra el Rayo en la penúltima jornada, de la que el equipo se repuso para certificar la clasificación europea.

El preparador celeste ha pedido por ello un voto de confianza. «Tenemos que tener la tranquilidad que toca en este momento y la confianza que estos jugadores se han ganado. Me siento muy orgulloso de ellos, como lo estaba cuando ganábamos, y muy contento de tener un equipo y un vestuario tan unido», ha observado Giráldez, que ha agradecido el respaldo que la presidenta, Marián Mouriño, le dio la víspera.

El entrenador celeste ha tenido, por último, palabras de elogio, para el Paok. «Es un equipo que tiene talento para dominar un partido, que quiere imponerse desde el balón. Sabemos la calidad que tienen en último tercio, incluso en la construcción del juego los jugadores del PAOK», ha advertido el técnico. «Nuestra idea es que tengan ellos que estar más pendientes de defendernos a nosotros. Intentaremos ser nosotros los que demos nuestra mejor versión y para esto tenemos que ser valientes, monopolizar la pelota y ser certeros en la presión avanzada», ha propuesto.