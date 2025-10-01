Borja Iglesias busca socios de gol

Borja Iglesias busca socios que mejoren el pobre registro anotador del Celta. El delantero santiagués es el único de los habituales del frente ofensivo que ha visto puerta en un arranque de curso sumamente improductivo para los atacantes del conjunto vigués. El Panda ha anotado 5 de los 7 goles marcados por los célticos en los siete primeros partidos de Liga e hizo también, frente al Stuttgart, el único que ha conseguido hasta el momento el equipo de Claudio Giráldez en la Europa League.

El estado de gracia de Borja Iglesias contrasta con la baja productividad de sus compañeros de ataque. Iago Aspas, Ferran Jutglà. Pablo Durán, Williot Swedberg y Bryan Zaragoza siguen en blanco después de ocho encuentros y tampoco han sido capaces de servir una sola asistencia. Los goles que no ha marcado el Panda corresponden a Javi Rueda, en la segunda jornada al Mallorca, y Hugo Álvarez, al Betis, en la sexta (adelantada al mes de agosto). El ourensano ha actuado ocasionalmente en el frente ofensivo, aunque la mayor parte de los partidos y minutos los ha disputado como carrilero.

Las asistencias se las reparten Javi Rueda, que lidera el apartado con dos (a Borja Iglesias, de cabeza, contra el Villarreal y frente al Rayo Vallecano), Hugo Sotelo, al propio Rueda en Son Moix, e Ilaix Moriba, al Panda, en el último compromiso contra el Elche.

Llama la atención la escasa aportación goleadora de los dos fichajes ofensivos con que el Celta ha reforzado su ataque este verano. El fútbol no está siendo generoso con Jutglà, que suma méritos, pero sigue gafado frente al marco contrario, mientras que Bryan Zaragoza está aún lejos de la versión diferencial que maravilló en el Granada hace un par de temporadas.

No es que no lo haya intentado el ariete catalán, que ha lanzando hasta en 10 ocasiones (6 entre palos) contra la portería rival. El gol no ha llegado en ocasiones por cuestión de centímetros y otras veces gracias a la providencial intervención del portero. Bryan Zaragoza ha ensayado en 6 ocasiones el disparo (4 entre palos), sin pases de gol, una de sus especialidades, de momento. Tampoco Williot y Pablo Durán, que el pasado curso tuvieron un alto aprovechamiento de sus minutos, pasan por un buen momento, mientras que Aspas, que el pasado año sumaba a a estas alturas tres goles y dos asistencias, tampoco se ha estrenado.

La tripleta atacante integrada por Aspas, Jutglà y Pablo Durán ha sido la más repetida por Giráldez. La ha empleado en tres partidos (Mallorca, Girona y Sttutgart). En el resto ha optado por diferentes combinaciones: Aspas- Jutglà-Williot (Getafe); Durán- Borja -Williot (Betis), Aspas-Durán-Bryan (Villarreal); Hugo Álvarez-Borja-Bryan (Rayo); y Bryan-Borja-Hugo (Elche). El Panda es el delantero con más minutos sobre el terreno de juego y ha jugado los ocho partidos, pero solo ha sido titular en tres de ellos.