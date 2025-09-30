La portería deja de ser un problema

El Celta ha encontrado en Andrei Radu al portero que buscaba para aumentar el rendimiento en un puesto clave de un equipo que disputa tres competiciones esta temporada. El fichaje del guardameta rumano suscitó dudas en Vigo porque apenas era conocido en España y venía de numerosas cesiones por parte del Inter de Milán. Incluso un error grueso en un partido de pretemporada despertó de nuevo las sospechas sobre su contratación como sustituto de Guaita cuando el mercado ofrecía nombres más llamativos. En el club incluso llegaron a plantearse la búsqueda de otro refuerzo para esa posición si se marchaba Iván Villar. Ante la imposibilidad de incorporar más piezas, los dirigentes célticos y su entrenador mostraron públicamente su plena confianza en un Radu que no volvió a cometer errores importantes y que con el paso de los partidos ha ido ganado confianza hasta convertirse en una pieza fundamental del conjunto celeste. Es más, en estos momentos, Radu y Borja Iglesias son los más destacados del Celta en lo que va de temporada.

De repente, la portería ha dejado de ser un problema para el Celta, que ahora debe centrarse en buscar soluciones a otros problemas más generales, de juego y de confianza del grupo, que le han llevado a encadenar siete jornadas sin ganar. Radu, de hecho, es más una solución a esos males que un problema añadido. En Elche evitó una derrota más abultada ante un recién ascendido. No solo interceptó el lanzamiento de penalti de Rafa Mir sino que mantuvo a su equipo en el partido durante muchos minutos con paradas de mérito.

Así, Radu aparece entre los mejores guardametas de la Liga, después de contabilizar 23 paradas. De los 9 goles en contra que ha encajado el Celta, ninguno ha sido por culpa de su portero, que promedia 3,29 paradas por partido. Con esos números, el guardameta rumano se codea con los más destacados del campeonato regular. Solo le superan tres compañeros en número de intervenciones de éxito. El oviedista Aarón, con 34 paradas; el osasunista Herrera, con 27; y el espanyolista Dmitrovic, con 25. Junto al céltico, aparecen con 23 el mallorquinista Leo Román y el valencianista Agirrezabala.

Este último fue uno de los nombres que barajó el Celta para reforzar su portería el pasado verano tras el adiós de Guaita, que no cuajó una buena temporada tras una primera de calidad en Vigo tras abandonar el Crystal Palace.

Con Iván Villar casi siempre en la sombra, el Celta había apostado con anterioridad por dos guardametas argentinos: Marchesín y Dituro. El primero se vio afectado por las lesiones y el segundo no convenció al club pese a su buen año en Vigo de la mano de su paisano Eduardo Coudet.

La puesta por Radu ha sido fuerte, pues firmó por cuatro temporadas, hasta junio de 2029. Marco Garcés, director deportivo céltico, explicó en su momento, que la contratación del rumano se fraguó tras un exhaustivo seguimiento de los ojeadores del club, que incluyó partidos en directo, mientras defendía la portería del Venecia. Radu, además, llegaba al Celta con la carta de libertad y con ganas de encontrar un club que confiase en sus condiciones después de numerosas cesiones por parte del Inter.

En apenas ocho partidos oficiales, Radu ha demostrado que la portería ha dejado de ser un problema para el Celta, después de varias temporadas de incertidumbre.