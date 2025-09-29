«Hemos sido muy superiores al Celta»
«Nos ha faltado acierto para poner la guinda», dijo
REDACCIÓN
El técnico del Elche, Eder Sarabia, afirmó ayer que su equipo fue «muy superior» al Celta en el que calificó como «el mejor partido» de la temporada. «Ha sido una semana espectacular, en la que hemos crecido muchísimo en el juego y en todos los sentidos», comentó el preparador vasco, que destacó la buena imagen ofrecida en la segunda parte.
«Apenas nos han generado peligro. Es difícil hacer mejor las cosas. Nos ha faltado acierto para poner la guinda, pero hemos hecho un partidazo», señaló Sarabia, quien volvió a relativizar la posición de su equipo en la tabla, cuarto, y la condición de invicto en el campeonato.
«Estamos haciendo muchas cosas bien, pero queda una barbaridad. Estoy contento e ilusionado por el paso adelante que hemos dado y porque el equipo cada vez se acerca más a lo que queremos ser», argumentó.
«A estas alturas no es casualidad, pero vamos a perder partidos y tendremos momentos malos, porque somos recién ascendidos y la categoría es exigente. Pero la sensación es que el equipo es cada vez más redondo», avisó.
Sarabia valoró especialmente el partido del Elche «porque el Celta es un equipazo» y confesó que diseñó la alineación en función de los jugadores que estuvieran «más frescos física y anímicamente».
«Tengo la confianza de que juegue quién juegue va a dar un nivelón», añadió el vasco, quien elogió el trabajo realizado por el delantero Álvaro Rodríguez.
