El Celta da la espalda a su fútbol

El Celta se ha extraviado en un laberinto de confusión. El equipo de Giráldez, otrora con un plan de juego y una propuesta muy fácilmente reconocible, transita con paso indeciso por LaLiga con una falta de personalidad preocupante. El fútbol y la victoria volvieron a dar la espalda ayer al conjunto vigués en el Martínez Valero en otro partido en que los celestes se vieron completamente desbordados por un rival más agresivo y contundente, que los superó en todas las facetas del juego.

Apenas Radu, que detuvo un penalti a Rafa Mir y protagonizó media docena de intervenciones de mérito y un Borja Iglesias en estado de gracia (cinco jornadas consecutivas anotando), evitaron una muerte ridícula.

El Elche desnudó las carencias de los vigueses. Ni a las buenas sensaciones puede agarrarse ya el equipo de Giráldez tras sufrir otra derrota sin paliativos, la segunda en cuatro días, que los deja a orillas de los puestos de descenso. Pero más que la posición en la tabla, que inquieta, duele el retroceso que ha sufrido el juego del equipo, no hace mucho alegre y afilado y de un tiempo a esta parte retraído y mohíno. De mal en peor va este Celta, que ayer firmó frente al Elche seguramente su peor partido desde que Giráldez se puso al cargo. No necesitó el Elche de la calidad del Stuttgart para sacar los colores al Celta. Le bastó con aprovechar la inercia de un arranque de curso histórico y tirar de confianza para desarmar a los celestes con una belicosidad y un ritmo de juego que no fueron capaces de asimilar y mucho menos de contrarrestar.

Falló el planteamiento de Giráldez, al que no funcionó la novedosa idea de alinear a tres medio centros, con línea de cuatro atrás e Ilaix Moriba adelantado casi como segundo delantero, pero tampoco la ejecución del plan, con un juego errático e impreciso, que tuvo a los celestes aprisionados demasiados minutos en su propio campo. Casi desde el comienzo, el Elche fue a degüello y no pudo el Celta frenarlo, pese a la monumental actuación de Radu y a que Borja neutralizó muy pronto el tempranero gol de André da Silva.

No logró tampoco el preparador celeste, un especialista en rectificar errores sobre la marcha, reactivar al Celta con los cambios. Lejos de ello, su equipo empeoró con los jugadores que entraron desde el banquillo. Ni un solo tiro contra la portería del excéltico Dituro, que vivió una tarde casi plácida, fueron capaces de ensayar los celestes en todo el segundo tiempo.

Acaso el escenario habría cambiado de haber atinado Miguel Román, una de las novedades de la alineación, el mano a mano que tuvo frente al portero franjiverde a los tres minutos de que el balón echase a rodar. Mingueza, ayer carrilero derecho, le filtró al área un pase perfecto, pero el gondomareño elevó demasiado el tiro, que se perdió sobre el travesaño.

Una gran ocasión dilapidada, pero también un espejismo porque resume casi todo lo que fue capaz de proponer el Celta en ataque en todo el partido. La acción no intimidó a Elche, que enseguida puso proa a los dominios de Radu. Carlos Domínguez desvió a córner en una intervención providencial un peligroso remate de Varela.

El rumano inició a continuación lo que iba a ser todo un festival de paradas sacándose de encima con reflejos felinos un remate a bocajarro de John Donald. Luego Rafa Mir remató fuera un templado centro de Pedrosa desde la izquierda. Tres claras ocasiones en cuestión de poco más de diez minutos que preludiaron el gol de André da Silva, en el minuto 17. Como hace unos días Stuttgart, la acción partió de un saque en largo del portero hacia la carrera de Josan, un puñal para los celestes, que dejó atrás a Hugo Álvarez y puso un centro raso y cargado de tensión que el portugués embocó sin oposición en el segundo palo. Una jugada vertiginosa, pero defendible, que de nuevo pilló a la zaga celeste en precario.

En un arranque de dignidad, el Celta decidió presionar alto en busca del empate y así, gracias a un robo de Carlos Domínguez en tres cuartos de cancha, llegó el gol de Borja Iglesias. El vigués aprovechó un error en la salida de pelota del Elche para hurtar al balón y cedérselo a Moriba, que la prolongó de primera hacia el Panda en el área. Con un veloz movimiento, el santiagués se perfiló para el remate y venció a Dituro con un infalible remate raso con la zurda.

Antes del intermedio, Radu volvió a salvar a los celestes con otra intervención providencial, desviando un poderoso cabezazo abajo de André da Silva desde el punto de penalti . Replicó Bryan Zaragoza, ya casi sobre la bocina, con un remate al lateral de la red. Del Celta ya no hubo más.Tras el intermedio, Giráldez agitó el banquillo para reactivar a su equipo. Rueda y Javi Rodríguez relevaron a Mingueza e Ilaix, recuperando el esquema clásico con Hugo como extremo derecho y Bryan Zaragoza ahora en banda izquierda.

No hubo efecto alguno. Con el Elche instalado ya en terreno céltico, las cosas comenzaron a torcerse definitivamente con el inocente penalti de Carlos Domínguez, que sacó a pasear la mano defendiendo de espaldas a la pelota. El árbitro no vio la infracción, pero fue corregido por el VAR tras las protestas de los jugadores locales. Tras comprobar la acción en el monitor, Cuadra Fernández señaló el punto fatídico. Rafa Mir lo tiró con potencia, a media altura, pero se topo con Radu, que voló para despejar la pelota.

Atribulado por el empuje del rival, el Celta decidió refugiarse en su área definitivamente encomendado a Radu. Álvaro Rodríguez, al poco de entrar en el campo, puso a prueba al cancerbero celeste, que respondió con otra monumental parada. Infelizmente, el rechace le cayó a John Donald, que con algo de fortuna alojó el balón en el fondo de la red. Giráldez, que justo antes del gol había sacado a Williot cambiando de nuevo a Hugo Álvarez de banda, decidió entonces jugar la baza de Iago Aspas, pero el trabajo ya estaba hecho para el Elche. Sarabia apuntaló la victoria con un par de cambios de refresco en defensa mientras el Celta se resignaba a su suerte.