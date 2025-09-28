El Celta sigue sin ganar tras verse sometido por el Elche

La elección de Radu como el mejor jugador de un partido perdido por el Celta es un buen resumen de lo vivido esta tarde en el Estadio Martínez Valero. El Elche sometió durante buena parte del choque a los celestes (2-1), que continúan irreconocibles. Con esta derrota, los de Claudio Giráldez siguen sin saber lo que es llevarse los tres puntos esta temporada, una merma en la que solo le acompaña el colista de la liga, el Girona. El duelo en tierras valencianas pudo haber corrido otra suerte si en el minuto 4 Miguel Román materializara una ocasión manifiesta ante Dituro, pero marró. Poco después, en el 18, André da Silva hizo el primero para los locales tras un despiste defensivo. Empató al instante Borja Iglesias con una buena definición, pero la balanza se decantó tras la reanudación con un rechace hacia las mallas de John Donald.