Eder Sarabia: «No pensamos en Europa, ni en sumar los 50 puntos»
| El técnico vasco se centra en mejorar por encima de cualquier otro objetivo | «El Celta tiene algunas bajas, pero más potencial que nosotros», señala
efe
El técnico del Elche, Eder Sarabia, afirmó ayer en rueda de prensa, que su equipo, invicto en la competición, no piensa actualmente en jugar en Europa ni en alcanzar los 40 puntos que aseguran la permanencia, sino en intentar «ser mejor cada día».
«Estar invicto es consecuencia de hacer muy bien las cosas y es bonito como dato, pero no es un objetivo. El objetivo es seguir haciendo las cosas bien», dijo el entrenador vasco, que no deseó «ganar sólo ahora, sino en el futuro».
«Estamos en estado de felicidad y lo comentamos con vacile. Si ganamos al Celta estaremos más cerca del liderato», bromeó el preparador, que cumple este sábado 45 años.
El técnico, que cumplirá el primero de los dos partidos de sanción tras ser expulsado en Pamplona, alertó del potencial del Celta, del que dijo que «se ha reforzado bien y mantiene un bloque importante».
«Es verdad que tiene algunas bajas, que están rotando y que vienen de un viaje más largo que el nuestro, pero tienen más potencial que nosotros», avisó.
Sarabia indicó que la presencia o no de algunos jugadores en la alineación del Celta le dan al equipo gallego «matices en su juego» y se mostró confiado en la personalidad de su equipo para saber leer el partido a pesar de su ausencia en el banquillo.
El vasco admitió que le hubiera gustado disponer de más días para preparar un partido «de mucha riqueza táctica» y aseguró que la suplencia del argentino Matías Dituro en la portería en beneficio de Iñaki Peña no se debe a ningún error. «Si hubiera sido así, lo habría mantenido para no señalarlo. A la portería quiero darle un tratamiento como si fuera cualquier otro puesto», aseguró.
El técnico, por último, elogió la capacidad del Elche para igualar durante la temporada marcadores adversos hasta en cuatro ocasiones. «Es algo que nos refuerza. Al principio nos costó, pero luego demostramos que somos un equipo que no se rinde y que tiene una seña de identidad», explicó Sarabia, que agradeció que la afición del Elche haya conectado con el equipo «al margen de los resultados».
