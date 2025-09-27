Sarabia no podrá dirigir al Elche por su expulsión en El Sadar
REDACCIÓN
Vigo
El entrenador del Elche, Eder Sarabia, no podrá sentarse mañana en el banquillo del Martínez Valero en el partido que enfrentará a su equipo contra el Celta debido a su expulsión con roja directa durante el choque liguero disputado el pasado jueves contra Osasuna en El Sadar (1-1). El técnico franjiverde valoró el empate, pero consideró «exagerada» su expulsión. «Si tiene que expulsar a entrenadores por ese tipo de acciones seguramente no terminaríamos ninguno», dijo.
