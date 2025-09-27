Mos allanará 100.000 metros de terreno para el para el proyecto G360
REDACCIÓN
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Mos aprobó ayer una nueva licencia de obras de explanación vinculada al Proyecto de Interés Autonómico Galicia Sports 360, promovido por el Celta. La inversión prevista para esta actuación asciende a 2.067.760,71 euros (IVA incluido) y el plazo de ejecución estimado es de 6 meses.
En ese periodo, se realizarán trabajos de movimiento de tierras sobre una superficie de más de 100.000 metros cuadrados, necesarios para conformar las plataformas donde se implantarán las futuras instalaciones deportivas y de servicio.
Los terrenos objeto de la intervención, ha informado el Ayuntamiento de Mos en un comunicado, ya fueron liberados de cautelas arqueológicas tras la finalización de las excavaciones en área autorizadas por la Dirección General de Patrimonio.
Además, el proyecto incorpora las correspondientes medidas de protección ambiental, según el consistorio.
En este momento, la actuación no contempla edificaciones ni instalaciones, sino únicamente la preparación y adecuación del terreno.
