El gol en el Celta depende del Panda

El gol es esta temporada en el Celta patrimonio casi exclusivo de Borja Iglesias. El artillero santiagués suma cuatro jornadas consecutivas anotando (incluyendo el partido europeo contra el Stuttgart) y ha firmado 3 de los 5 goles que figuran en el casillero del conjunto celeste, relevando a Iago Aspas como principal aporte goleador del equipo. Esta temporada el Panda celebra un gol cada 77 minutos.

Durante años la dependencia goleadora de Iago Aspas fue, a la vez, una bendición y un lastre para el Celta, que temblaba ante la posibilidad de que su estrella pillase siquiera un catarro. Su ausencia en los partidos llegó a convertirse en algunas temporadas en un drama. Aunque la importancia de Iago sigue siendo determinante, hace un par de años que Aspas no lidera el gol en el cuadro vigués. Larsen fue el máximo goleador hace un par de campañas y Borja tomó el relevo de noruego el pasado curso como máximo artillero celeste: 11 dianas (2 más que Iago) en 37 partidos de Liga.

Los 11 goles anotados por Borja Iglesias cuando se le daba casi por muerto para el fútbol taparon muchas bocas y confirmaron el acierto de su fichaje, por recomendación expresa de Claudio Giráldez. Su rendimiento el pasado curso a préstamo, pero sobre todo el empeño del entrenador celeste de no querer saber nada de cualquier otro delantero propiciaron su fichaje el pasado verano, venciendo la resistencia del club a pagar al Betis 2,5 millones (incluidas variables) por un treintañero (cumplirá 33 en enero) que entraba en su último año de contrato. Será celeste hasta 2028

La jugada no le ha podido salir mejor al Celta. El Panda ha iniciado el curso en su mejor versión goleadora, aquella que le llevó a luchar por el Zarra durante varias temporadas seguidas con el Espanyol y el Betis. El santiagués ha batido este curso el registro personal de jornadas consecutivas anotando (4), con un cociente de un gol por cada 77 minutos sobre el campo.

El pasado curso también lo inició Borja en plan estelar, con tres goles en las cinco primeras jornadas ligueras ante Villarreal, Osasuna y Valladolid, aunque solo uno de ellos contribuyó a dar puntos al Celta. Esta temporada, Borja ha dado directamente con sus goles 3 de los 5 puntos que adornan su casillero, el del último empate en Vallecas contra el Rayo, adelantando en el marcador a los celestes, y los anotados en las dos jornadas previas contra el Villarreal y el Girona, evitando la derrota celeste en el descuento.

Los goles del Panda representan el 66,6% del total de los que han subido al marcador del Celta. El restante 44,4 se lo reparten a partes iguales los carrileros Javi Rueda, que suma también una asistencia, con su gol de la segunda jornada al Mallorca, y Hugo Álvarez, autor del tanto del empate frente al Betis en Balaídos.

Borja Iglesias suma sus cuatro goles con un alto porcentaje de eficacia frente al marco contrario. El santiagués ha anotado en LaLiga 3 tantos 6 disparos contra la portería rival, con lo que ha alojado en el fondo de la red la mitad de los remates que ha ensayado. De los 6 tiros que ha ejecutado, 4 han cogido portería y solo uno de ellos ha sido atajado por el portero. En la Europa League, ha convertido en gol su único lanzamiento (y el único del Celta entre palos) contra el portal de Stuttgart.

La eficiencia en el remate del Panda no ha estado reñida con la variedad de sus goles: dos (uno de penalti) los ha conseguido con la pierna derecha (Villarreal y Stuttgart), otro con la pierna izquierda (Rayo Vallecano) y uno de cabeza (Girona). La eficacia de Borja Iglesias contrasta con la falta de acierto de la mayoría sus compañeros del frente ofensivo, incluido Iago Aspas. Especialmente llamativo es el caso de Ferran Jutglà, que ha firmado buenos momentos sobre el campo, pero a quien el gol todavía se le resiste después de 10 lanzamientos a puerta (6 entre palos). Iago lo ha intentado en 7 ocasiones, aunque solo 3 han cogido puerta, Pablo Durán en 3 (2) y Bryan Zaragoza 4 (3), mientras que Williot ha enviado fuera su único lanzamiento a puerta. Solo supera Borja Iglesias en eficacia Hugo Álvarez, quien presenta un 100% de acierto al haber convertido su único remate a portería.

Resulta igualmente meritorio que el punta compostelano lidere el gol en el Celta habiendo sido apenas titular en dos de los seis partidos ligueros disputados por el equipo celeste. Contra el Girona y el Villarreal salvó el empate para el Celta en el descuento entrando desde el banquillo.

Más que goles

Pero el papel del Panda trasciende con mucho al de mero goleador. Además de la excelente relación con el gol que el compostelano ha mostrado a lo largo de su carrera, Giráldez valora especialmente su inteligencia táctica, comprensión del juego y capacidad asociativa, bien para combinar en el área, bien para aguantar la pelota y descargar el juego hacia los extremos.