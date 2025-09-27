El camino de vuelta empieza en Navia

El Celta Femxa Zorka inicia el regreso. Tal es la intención del club, con hambre de Liga Femenina tras disfrutarla sólo dos campañas igual que la afición que ha abarrotado Navia. No será sencillo lograrlo enseguida. El dinero manda más que el halo de recién descendido o la jerarquía de la camiseta, presentada ayer. El Mallorca, con un presupuesto de zona medio-alta en máxima categoría, parte como favorito al ascenso directo. La tierna y remozada plantilla de Cristina Cantero espera consolidarse en zona de play off y estar atenta a cualquier despiste. Las viguesas reciben hoy al Cajasol Sevilla (19:00). Por problemas con la nueva automatización de gestión de abonos y tickets, la entrada esta vez será libre y gratuita.

Susana García Senra.

«Nos llega un pelín pronto el inicio», evalúa Cantero, que ha tenido a Thomas y Boquete con problemas físicos. «Al ser tan nuevo y con jóvenes, todo va más despacio, pero estamos construyendo un equipo interesante, con muchos mimbres y proyección de futuro. Es verdad que necesitamos competir ahora y estamos en ese punto de acelerar el proceso».

Pilar Valero.

«La Liga nos colocará en nuestro sitio a nivel de eficacia, calidad... Con las semanas iremos jugando mejor. Espero que no nos pase factura el inicio tan duro, anhela la entrenadora, que pronostica: «La juventud predomina y eso nos hará irregulares, con cosas buenísimas y muchos errores porque nos cuesta controlarnos. Tenemos poderío interior. Cabrera y Kelliher harán daño y nos darán seguridad. Las jóvenes tienen que dar un paso adelante. Quiero ver el impacto de Thomas. Tengo expectativas de ver a una jugadora agresiva en defensa, que nos ayude. Por las molestias en el pie no está todo lo bien que podía».

Alba Torrens.

Sólo las tres extranjeras –dos argentinas, una estadounidense– superan los 22 años: «Las veteranas se vuelven a veces un poco tarumbas con la locura colectiva. Estamos encontrando el equilibrio, todavía hay desajustes. Hay que navegar con lo que se tiene».

Raquel Carrera.

Define el debut como «un partido trampa. Sevilla viene de ascender y nosotros de descender. Que no nos pese la camiseta sino que la disfrutemos; que la gente se quite los nervios pronto», desea. El empaque será necesario para descifrar a un rival «muy rápido, con sus jugadoras encima, yendo a a robar, y acciones muy seguidas. Juegan verticales, con cuatro o cinco abiertas haciendo el campo grande».

HORA: 19:00

PABELLÓN: Navia.

Una camiseta para todas las generaciones

«A camiseta é a camiseta», rezaba el lema promocional del Real Club Celta en la temporada 18-19. «Escúchenme bien: esta no es una camiseta para los domingos, es una camiseta para toda la vida», arengaba Berizzo. Los dos clubes celestes tienen ahora distinto número en el registro mercantil. No se ha remediado aquella dolorosa supresión de la sección baloncestística en los ochenta. Pero la camiseta, en la que se sustancia su convenio, liga a este Bosco con su útero natal y a esta generación con todas las que la precedieron.«Somos un club histórico. Representamos bien a la ciudad y al baloncesto gallego. Todo el mundo nos respeta, da igual dónde juguemos», agradece Cantero, a la que emociona «ese público incondicional» que también entona la Oliveira en Navia.El Celta presentó ayer sus dos equipaciones, traslación de las futbolísticas, en la sede de Femxa. Como modelos, la capitana,Sara Vidal, y una de las más pequeñas canteranas, Daniella de Dios. «Vestir esta camiseta y representar este escudo es todo un orgullo. Lo llevo defendiendo desde que era pequeñita», recuerda Vidal, de 23 años, céltica desde los 11 y con el brazalete desde hace tres. «Tengo esa suerte en un club tan histórico como el nuestro», admite. «Mi objetivo es dar un paso adelante y ser la guía a seguir; predicar con el ejemplo, ser el pegamento del equipo, intentar sacar lo mejor de todo el mundo y crear un buen ambiente, en el que todos tengan ganas de trabajar con energía, confianza y ganas de seguir creciendo». Asume además la responsabilidad de «transmitir a las nuevas ese sentimiento que tenemos los de casa de afouteza e corazón. Somos un club cercano, una pequeña gran familia. Queremos devolver al Celta a la máxima categoría, que es donde debe estar, con todo su palmarés». –Yo he podido tener de ejemplo a Sara Alonso –ha dicho muchas veces Vidal, que suena con hacerse acreedora de esa misma admiración. «Yo he sido una de esas niñas pequeñas que iba los sábados a ver a las mayores a Navia. Ser ahora una de las séniors que pueden inspirar a las pequeñas es un orgullo. Una de ellas también podrá pasar por todas las categorías y ser capitana».